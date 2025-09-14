Papa agradece las felicitaciones por su 70 cumpleaños

MADRID, 14 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Papa León XIV ha agradecido este domingo las felicitaciones por su 70 cumpleaños después de rezar el Ángelus, en el que ha reflexionado sobre el símbolo de la Cruz, que, en sus palabras, pasó "de instrumento de muerte a signo de vida".

"Queridos amigos, parece que saben que cumplo 70 años hoy", ha dicho el pontífice ante la plaza de San Pedro, a la que han acudido miles de fieles con pancartas y felicitaciones para el Papa, a quien también han cantado el cumpleaños feliz.

"Doy gracias al Señor y a mis padres; y doy también las gracias a todos los que se han acordado de mí en sus oraciones", ha añadido.

A lo largo del día, diferentes personalidades han felicitado al Papa León XIV. Entre ellos, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, quien lo hace "en nombre del pueblo italiano, junto con sus sinceros deseos de bienestar espiritual y personal".

En su mensaje, Mattarella destaca los "urgentes llamamientos" del Pontífice "para que cese el fuego y se retome la vía del diálogo, por el bien común de los pueblos".

Por parte de la Conferencia Episcopal Italiana, llegan al Papa "los más fervientes deseos de las Iglesias de Italia", con oraciones "de alabanza y agradecimiento por su ministerio".

Asimismo, el cardenal Baldassare Reina le ha enviado un mensaje en nombre de la diócesis de Roma.

"Con motivo de su cumpleaños, toda su diócesis se une a usted en la gratitud al Padre por el don de la vida", dice la felicitación.