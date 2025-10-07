Papa apoya a su mano derecha que habló de la "masacre" en Gaza
El papa León XIV salió este martes en defensa de su mano derecha, el cardenal Pietro Parolin, que la
- 1 minuto de lectura'
El papa León XIV salió este martes en defensa de su mano derecha, el cardenal Pietro Parolin, que la víspera habló de "masacre" en Gaza, provocando las protestas de la embajada de Israel ante el Vaticano.
"El cardenal ha expresado muy bien la opinión de la Santa Sede", afirmó el papa a los periodistas al salir de su residencia de verano en Castel Gandolfo, cerca de Roma.
En una entrevista con la prensa Parolin, secretario de Estado del Vaticano, calificó de "inhumano e indefendible" el atentado de Hamás del 7 de octubre en Israel, expresando al mismo tiempo su emoción por la muerte diaria de "tantos niños cuya única culpa parece ser haber nacido allí".
"Corremos el riesgo de insensibilizarnos ante esta masacre. Es inaceptable e injustificable reducir a los seres humanos a simples 'daños colaterales'", declaró.
La embajada de Israel ante la Santa Sede criticó estas declaraciones.
"Se centra en la crítica a Israel, ignorando la negativa constante de Hamás a liberar a los rehenes o poner fin a la violencia", escribió la embajada en X.
También denunció "la aplicación del término 'masacre' porque, según la embajada, "no hay equivalencia moral entre un Estado democrático que protege a sus ciudadanos y una organización terrorista que busca matarlos".
León XIV mencionó ante los periodistas "dos años muy dolorosos" desde que empezó el conflicto. "Es necesario reducir el odio, volver a la capacidad de dialogar y buscar soluciones de paz", aseguró el papa.
ljm/mm/pc/mb
Otras noticias de Conflicto en Medio Oriente
- 1
Postales que conspiran contra un milagro electoral libertario
- 2
George Clooney: del consumo de drogas en los años 80 a la reciente borrachera tras una gran desilusión
- 3
El cruce entre Mariana Brey y Juan Grabois por una foto de Taiana con Maduro
- 4
En su primer gran cambio para las finanzas vaticanas, León XIV derogó una disposición de Francisco sobre las inversiones