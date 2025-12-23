Papa: Aprende alemán en las madrugadas de insomnio

Hace unas semanas, los usuarios de la plataforma lingüística notaron que el perfil de un tal "Robert", con el nombre de usuario @drprevost, idéntico al que usaba el pontífice antes de su elección al papado, se conectaba frecuentemente desde Roma alrededor de las tres de la mañana.

Finalmente, alguien le escribió directamente: "Santo Padre, son las tres de la madrugada, ¿qué está haciendo?".

La información, publicada en Italia por el periódico LA NACION, fue confirmada por el hermano de Robert Prevost, John. "No tengo ninguna duda, está estudiando alemán", dijo John sobre León XIV, quien, además de inglés, su lengua materna, habla con fluidez español, italiano y francés, y algo de portugués.

Él todavía se despierta antes de las seis. Sé que si se despierta en mitad de la noche, estará jugando a 'Words with Friends' y le diré: '¿Qué haces jugando a eso a las tres de la mañana?'. No podría dormir", añadió el hermano de Robert sobre las aficiones tecnológicas del pontífice cuando no puede dormir.

En cuanto al perfil del líder de la Iglesia Católica en X, donde está registrado desde 2013, cuando la plataforma aún era Twitter, su nombre de usuario @drprevost sigue activo, pero ahora suele compartir solo publicaciones de su perfil oficial en la página gestionada por el Vaticano.

Apasionado por los deportes, León XIV, de 70 años, ha estado pensando en instalar aparatos de ejercicio en el Palacio Apostólico. En su residencia de Castel Gandolfo, juega al tenis en su día libre. (ANSA).