Papa busca restaurar "cuerpo y espíritu" durante vacaciones en Castel Gandolfo

ROMA (AP) — El papa León XIV se dirige el domingo a la residencia de verano papal para unas vacaciones de seis semanas, devolviendo al pueblo en la colina de Castel Gandolfo a su residente más ilustre después de que el papa Francisco se mantuviera alejado durante su pontificado de 12 años.

El papa se despidió de Roma durante su bendición del mediodía del domingo, diciendo que se tomaría un "breve período de descanso".

"Espero que todos puedan tener algo de tiempo de vacaciones para restaurar el cuerpo y el espíritu", afirmó el papa desde la ventana de su estudio con vista a la Plaza de San Pedro.

El nativo de Chicago de 69 años está retomando la tradición papal de dejar el Vaticano durante los calurosos meses de verano en favor de los climas relativamente más frescos de las Colinas Albanas, al sur de Roma. La zona ha sido un destino favorito para los gobernantes romanos desde la época del Emperador Domiciano en el primer siglo.

Es el primer descanso del papa después de unas frenéticas semanas de audiencias inaugurales, salidas y celebraciones del Año Santo tras su elección el 8 de mayo como el primer papa estadounidense de la historia. Tendrá un puñado de eventos públicos mientras esté de vacaciones —misas, oraciones del mediodía del domingo e incluso algunos eventos de regreso en el Vaticano—, pero los funcionarios esperan que utilice el tiempo para leer sobre los temas clave que enfrenta su nuevo pontificado.

El papa Urbano VIII construyó el palacio papal en Castel Gandolfo en 1624 para dar a los papas un escape de Roma. Fue ampliado en pontificados sucesivos hasta su tamaño actual de 55 hectáreas (136 acres), más grande que la Ciudad del Vaticano. En los terrenos hay una granja en funcionamiento, jardines cuidados, un observatorio dirigido por astrónomos jesuitas y, más recientemente, un centro educativo ambiental inspirado en la encíclica de 2015 de Francisco, Laudato Si (Alabado Seas).

Los papas del pasado lo usaban regularmente en verano, atrayendo a grandes multitudes de peregrinos que venían los domingos para escuchar su bendición del mediodía, que se daba dentro del patio interior del palacio. El papa Benedicto XVI cerró su papado en la finca el 28 de febrero de 2013. Pero Francisco, un hogareño que nunca tomó unas vacaciones propiamente dichas durante su pontificado de 12 años, decidió permanecer en Roma en verano.

Así que para Castel Gandolfo, las vacaciones del papa son un regreso bienvenido.

La ciudad sufrió un impacto económico inicial por los veranos sin papa cuando Francisco optó por quedarse en casa, pero una vez que convirtió el palacio papal y los jardines en un museo abierto todo el año, eso terminó beneficiando aún más a la ciudad, dicen los comerciantes.

"Hizo posible el acceso a estas estructuras, lo que ningún papa había hecho en 400 años", declaró Simone Mariani, quien dirige un restaurante en la ciudad que se benefició del flujo constante de turistas mucho más que las multitudes dominicales solo de verano del pasado. "Trajo un turismo que fue bueno para toda la ciudad".

Pero eso no compensó la pérdida emocional sentida en una ciudad cuyos ritmos durante generaciones giraron en torno a las visitas papales regulares. Cuando llegaba el papa, las puertas del palacio se abrían, la Guardia Suiza se ponía en atención y la ciudad cobraba vida, relató Patrizia Gasperini, cuya familia dirige una tienda de souvenirs en la plaza principal a pocos pasos de la puerta principal del palacio.

"Todo el año, extrañábamos el color, el movimiento, pero sabíamos que cuando llegara el verano él regresaría", indicó. "Así que cuando el papa Francisco decidió no venir, nos molestó a nivel emocional, más allá del nivel económico".

El alcalde Alberto De Angelis señaló que espera que León decida usar Castel Gandolfo no solo para descansos de verano, sino para vacaciones periódicas durante el resto del año, como a menudo hacía Juan Pablo II.

También hay una tradición de que los papas usen su tiempo en Castel Gandolfo para redactar documentos importantes de la iglesia y encíclicas, y De Angelis dijo que espera que Leo siga esa tradición.

"Esperamos que el papa produzca algún texto, alguna encíclica aquí que tenga un alcance global", expresó. "Y luego decir que vino de Castel Gandolfo, que se inspiró y produjo este texto desde aquí para todo el mundo".

