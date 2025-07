Papa celebra misa en una parroquia con vínculos especiales a su orden agustiniana

CASTEL GANDOLFO, Italia (AP) — El papa León XIV pidió el domingo "compasión misericordiosa" para los pobres del mundo, víctimas de la tiranía y las guerras, mientras celebraba misa en una iglesia parroquial que tiene lazos espirituales especiales con la orden religiosa agustiniana a la que pertenece León.

León, que está de vacaciones y ha retomado la tradición papal de veranear en la finca papal de Castel Gandolfo, al sur de Roma, celebró misa en la iglesia de San Tomás de Villanueva.

San Tomás de Villanueva fue un maestro español del siglo XVI que fue superior local y regional de la orden agustiniana, una orden mendicante inspirada en las enseñanzas de san Agustín de Hipona. El santo es el patrón y homónimo de la alma mater de León en las afueras de Filadelfia, la Universidad de Villanova, y es conocido por su cuidado de los pobres y por haber donado su riqueza a los necesitados.

En su homilía, León ofreció una meditación sobre la historia bíblica del Buen Samaritano. León instó a los fieles a guiarse por la empatía y a actuar "con la misma compasión misericordiosa que Dios".

"Lo que cuenta es cómo miramos a los demás, porque muestra lo que hay en nuestros corazones", dijo. "Podemos mirar y pasar de largo, o podemos mirar y ser movidos por la compasión".

Eso es especialmente cierto, dijo, al mirar a aquellos que han sido "desposeídos, robados y saqueados, víctimas de sistemas políticos tiránicos, de una economía que los obliga a la pobreza y de guerras que matan sus sueños y sus propias vidas".

Desde sus primeras palabras como papa, León ha enfatizado repetidamente su identidad como agustino e infundido sus homilías y discursos con enseñanzas del teólogo del siglo V.

El reverendo Tadeusz Rozmus, el sacerdote de la parroquia de San Tomás de Villanueva, ha dicho que el regreso de un papa a Castel Gandolfo ha llenado de alegría al pueblo. En una entrevista antes de la llegada de León la semana pasada, Rozmus también señaló la conexión espiritual del primer papa agustino de la historia con el pueblo.

"San Tomás de Villanueva fue un santo agustino, y así con él (León) regresa al comienzo de su historia, de su espiritualidad", dijo Rozmus.

En un principio, León indicó que se tomaría dos semanas de vacaciones en Castel Gandolfo, aunque ya las ha interrumpido para recibir al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, a un grupo de superiores religiosos y para celebrar una misa especial dedicada al cuidado de la creación de Dios.

Regresará al Vaticano a finales de julio y luego volverá para otra estancia en agosto.

