Papa: "Comencemos a construir un año de paz", pide León XIV

El llamamiento se hizo este jueves durante el rezo del Ángelus, en la Solemnidad de María, Madre de Dios, que también conmemoró la 59.ª Jornada Mundial de la Paz.

"Conforme el ritmo de los meses se repite, el Señor nos invita a renovar nuestro tiempo, inaugurando finalmente una era de paz y amistad entre todos los pueblos", declaró el Pontífice, recordando que el Jubileo, a punto de concluir, enseñó a cultivar la esperanza de un mundo nuevo.

"Convirtiendo nuestro corazón a Dios, podemos transformar las injusticias en perdón, el dolor en consuelo y los propósitos de virtud en buenas obras", añadió.

El Papa también enfatizó que "el corazón de Jesús late por cada hombre y mujer", tanto por quienes están dispuestos a acogerlo como por quienes lo rechazan.

"Su corazón no es indiferente a quienes no tienen compasión por el prójimo. Late por los justos, para que perseveren en su dedicación, y por los injustos, para que cambien de vida y encuentren la paz", añadió.

León XIV también recalcó la importancia de construir un año de paz: "Con la gracia de Cristo, comencemos hoy a desarmar nuestros corazones y a abstenernos de toda violencia".

El Pontífice también elogió las iniciativas llevadas a cabo a nivel mundial, citando la Marcha Nacional en Catania y la organizada por la Comunidad de Sant'Egidio en favor de la paz.

Robert Prevost también devolvió los saludos al presidente de Italia, Sergio Mattarella, deseándole paz y bendiciones.

Además, recordó que en 2026 se conmemora el octavo centenario de la muerte de San Francisco y ofreció la bendición del santo, basada en las Sagradas Escrituras: "Que el Señor te bendiga y te guarde; que haga brillar su rostro sobre ti y te muestre su misericordia; que vuelva hacia ti su rostro y te conceda la paz".

Finalmente, concluyó deseando que la Santa Madre de Dios guíe a todos en el camino del nuevo año, con deseos de paz, esperanza y fraternidad. (ANSA).