BOGOTÁ, 10 nov (Reuters) - El padre del futbolista del Liverpool de Inglaterra Luis Díaz dijo el viernes que seguirá viviendo en Colombia pese a la dura experiencia que vivió durante 12 días de secuestro por parte de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las duras cabalgatas que soportó por las montañas.

La retención de Luis Manuel Díaz, de 58 años, generó críticas al ELN frente a la negociación de paz que mantiene con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, como parte de los esfuerzos del mandatario izquierdista para acabar un conflicto interno de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.

El padre del delantero fue liberado el jueves por guerrilleros que lo entregaron a una comisión de las Naciones Unidas y de la Iglesia Católica en una zona montañosa del norte de Colombia desde donde fue evacuado en un helicóptero.

"Mis aspiraciones son seguir en mi pueblo porque en mi pueblo tengo toda mi familia", dijo Díaz en una conferencia de prensa.

"El Gobierno me ha brindado un respaldo impresionantemente fuerte y grande, confío y tengo fe que la seguridad me va a dar para estar en Barranca", afirmó, refiriéndose a su municipio en el departamento de la Guajira, al norte de Colombia, en donde fue secuestrado.

El secuestro dejó en evidencia la falta de control de los máximos dirigentes del grupo guerrillero sobre las estructuras que operan a lo largo y ancho del país de 50 millones de habitantes, según analistas y fuentes de seguridad.

El grupo rebelde, acusado de financiarse del narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y la extorsión, acordó un cese al fuego bilateral de seis meses con el Gobierno que comenzó en agosto, en medio de la negociación que se restableció el año pasado.

Díaz recordó que los captores siempre le dijeron que estuviera tranquilo y que, aún sin entender las causas de su secuestro, soportó extenuantes jornadas de cabalgatas y largas noches sin dormir.

"Mucha cabalgata, bastante dura, mucha montaña, lluvia, demasiada plaga, no podía dormir tranquilo, se me hizo muy difícil casi doce días sin dormir. A pesar de que el trato fue bueno, no me sentía muy cómodo", relató al anunciar que seguirá con su escuela de fútbol en Barrancas.

El ELN, conformado por 5.800 integrantes, incluidos unos 2.800 combatientes, es considerado como una organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Históricamente ha usado el secuestro por motivaciones políticas y económicas.

El máximo comandante del ELN, Antonio García, dijo el viernes que con la liberación el grupo le cumplió a la familia y al deportista, pero aclaró que no existe ningún acuerdo en la negociación de paz para acabar el secuestro como medio de financiación.

"No existe ningún acuerdo en la mesa sobre las retenciones ni económicas, políticas o judiciales", aseguró en su cuenta de X. (Reporte de Luis Jaime Acosta)