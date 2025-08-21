Papa: "Demasiado dolor inocente" en el mundo

"Donde los responsables de las instituciones estatales e internacionales parecen incapaces de hacer prevalecer el derecho, la mediación y el diálogo, las comunidades religiosas y la sociedad civil deben atreverse a profetizar", sostuvo el Papa en un mensaje enviado al encuentro del movimiento Comunión y Liberación (CL), que comienza este viernes en Rímini.

Esto significa, explicó León XIV, "dejarnos llevar al desierto y ver ahora qué puede nacer de los escombros y de tanto, demasiado dolor inocente".

En el mensaje, enviado por el cardenal secretario de Estado, Pietro Paroliln, el Pontífice valora que una de las exposiciones que caracterizan el Encuentro de este año de CL esté dedicada al testimonio de los mártires de Argelia.

"En ellos resplandece la vocación de la Iglesia a habitar el desierto en profunda comunión con toda la humanidad, superando los muros de desconfianza que se oponen a las religiones y culturas, en la imitación integral del movimiento de encarnación y entrega del Hijo de Dios", explica.

La misión, por lo tanto, no es "una autoexhibición, en la yuxtaposición de identidades, sino la entrega de uno mismo hasta el martirio", detalla el Papa.

En el Encuentro, habrá diálogos entre católicos de diferentes sensibilidades y con creyentes de otras confesiones y no creyentes.

“Estos son importantes ejercicios de escucha, que preparan los ‘nuevos ladrillos’ con los que construir ese futuro que Dios ya tiene reservado para todos, pero que solo se revela acogiendo a los demás”, sostiene el mensaje.

En nombre del Papa, el cardenal Parolin recuerda que León XIV recomendó recientemente a los obispos italianos "promover programas de educación en la no violencia, iniciativas de mediación en conflictos locales y proyectos de acogida que transformen el miedo al otro en oportunidades de encuentro".

Parolin también recuerda los documentos del Papa Francisco (Evangelii Gaudium y Fratelli Tutti) y enfatiza que "sin las víctimas de la historia, sin quienes tienen hambre y sed de justicia, sin constructores de paz, sin viudas y huérfanos, sin jóvenes y ancianos, sin migrantes y refugiados, sin el clamor de toda la creación, no tendremos ladrillos nuevos".

“Desarmada, la presencia de los cristianos en las sociedades contemporáneas debe traducir, con habilidad e imaginación, el Evangelio del Reino en formas de desarrollo alternativas a los caminos de crecimiento carentes de equidad y sostenibilidad”, continúa el mensaje.

El Papa advierte que "la idolatría del lucro, que ha comprometido gravemente la justicia, la libertad de encuentro e intercambio, la participación de todos en el bien común y, en última instancia, la paz, debe ser abandonada".

Finalmente, una referencia a la inteligencia artificial, cuyo advenimiento el Papa León, al igual que el Papa Francisco antes que él, ha predicho repetidamente.

“La revolución digital en curso corre el riesgo de acentuar la discriminación y el conflicto: por lo tanto, debe estar habitada por la creatividad de quienes, obedeciendo al Espíritu Santo, ya no son esclavos, sino hijos. Entonces el desierto se convierte en jardín y la ciudad de Dios, anunciada por los santos, transfigura nuestros lugares desolados”. (ANSA).