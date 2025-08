Papa despide el Jubileo de la Juventud, "signo de un mundo distinto": "Estamos con los jóvenes de Gaza y Ucrania"

MADRID, 3 Ago. 2025 (Europa Press) - El Papa León XIV, al finalizar la Misa Jubilar de los Jóvenes celebrada este domingo, ha rezado el Ángelus junto los cientos de miles de asistentes reunidos este fin de semana en Tor Vergata, a las afueras de Roma, donde ha tenido un recuerdo especial hacia aquellos jóvenes "cuya tierra está ensangrentada por las guerras". "Estamos con los jóvenes de Gaza, estamos con los jóvenes de Ucrania", ha afirmado. Desde un escenario rojo, blanco y dorado, el Pontífice ha celebrado la Santa Misa y, a continuación, ha rezado el Ángelus e impartido su bendición final en varios idiomas, también en español, como indica el portal oficial del vaticano 'Vatican News', que precisa que este evento ha reunido a más de un millón de personas, unos 7000 sacerdotes y más de 450 obispos procedentes de 146 países de todo el mundo. En este sentido, el Papa ha dirigido unas palabras de consuelo y aliento, en inglés, a todos los jóvenes que viven los conflictos bélicos. "Estamos más cerca que nunca de los jóvenes que sufren los males más graves, causados por otros seres humanos. Estamos con los jóvenes de Gaza, estamos con los jóvenes de Ucrania, con los de todas las tierras ensangrentadas por la guerra", ha asegurado. A su juicio, los jóvenes "son el signo que un mundo distinto es posible, un mundo de fraternidad y amistad, donde los conflictos se afrontan no con las armas sino con el diálogo". "¡Sí, con Cristo es posible! Con su amor, con su perdón, con la fuerza de su Espíritu", ha añadido en español. También ha expresado un "particular recuerdo para María y Pascale, las dos jóvenes peregrinas, una española y la otra egipcia" que fallecieron mientras se dirigían al Jubileo, como añade 'Vatican News'. En el caso de la española María Cobo, de 30 años, precisa que falleció el pasado 30 de julio antes de llegar a Roma por problemas de salud mientras que Pascale Rafic, de 18 años, originaria de Egipto, falleció este 2 de agosto de un infarto mientras viajaba en autobús a la parroquia de Artena, en Roma, donde asistía a las celebraciones del Jubileo. Por este motivo, León XIV recibió este sábado a sus compañeras de viaje como muestra de consuelo y ánimo, como indica el portal. El Papa también ha agradecido "a los obispos, a los sacerdotes, a las religiosas y a los religiosos, a los educadores" por acompañar a los asistentes y "también a todos aquellos que han rezado por este evento y han participado espiritualmente en él". CONSUMIR NO ES SUFICIENTE Por otro lado, durante la misa, León XIV ha hecho un llamamiento a los jóvenes a aspirar "a cosas grandes": "Aspiren a cosas grandes, a la santidad, allí donde estén. No se conformen con menos. Entonces verán crecer cada día la luz del Evangelio, en ustedes mismos y a su alrededor". Así, ha defendido que "el verdadero sabor de la vida" no depende de lo se acumula ni se posee, "sino de lo que se acoge y se comparte con alegría". "Comprar, acumular, consumir no es suficiente. Necesitamos alzar los ojos, mirar a lo alto, a las ‘cosas celestiales’, para darnos cuenta de que todo tiene sentido", ha enfatizado. Como ha indicado el Papa a los jóvenes, la "esperanza es Jesús", al tiempo que les ha pedido abrirse "a la ventana del encuentro con Dios", tras unos días "memorables" en los que los jóvenes han intercambiado conocimientos y han compartido expectativas durante una semana de actos que han girado en torno a la oración. Al finalizar el encuentro, el Papa ha avanzado que "los jóvenes de todo el mundo se reunirán junto al Sucesor de Pedro para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud en Seúl, Corea, del 3 al 8 de agosto de 2027", un anuncio recibido entre aplausos, sobre todo por parte de los numerosos peregrinos coreanos presentes. Además de revelar las fechas y el destino, el Pontífice avanzó que el lema de este encuentro será ‘¡Tengan valor: yo he vencido al mundo!’, tomado del Evangelio según San Juan.