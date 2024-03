Ciudad del vaticano (ap) — el papa francisco dice que no tiene planes de renunciar ni padece problemas de salud que lo requieran. en un nuevo libro de memorias, dice que tiene aún “muchos proyectos por realizar”.

Francisco, de 87 años, lo dice en una autobiografía, “Life: La mia storia nella Storia” (Life: mi historia en la historia), que aparecerá el 19 de marzo, en el 11mo aniversario de su coronación como papa. El vespertino Corriere della Sera publicó extensos pasajes en su edición del jueves.

En la autobiografía, escrita con el periodista italiano Fabio Marchese Ragona, Francisco describe momentos cruciales de su vida y su intersección con sucesos mundiales (la Segunda Guerra Mundial, la dictadura argentina, las intrigas en el Vaticano) y cómo, juntas, afectan sus prioridades como papa.

En un pasaje significativo, se refiere a las conjeturas recurrentes sobre sus problemas de salud, las críticas de los conservadores y el significado de todo eso para el futuro de su pontificado. Todos los papas se han visto acosados por esa clase de preguntas, pero la perspectiva de una renuncia papal tomó visos de realidad con el histórico pase a retiro de Benedicto XVI en 2013.

Francisco, a quien le extirparon parte de un pulmón cuando era joven, ha sufrido ataques de bronquitis, influenza y gripe durante este invierno boreal, y en las últimas dos semanas ha pedido a un colaborador que lea la mayoría de sus discursos. En 2021 le extirparon parte de su intestino grueso y el año pasado fue hospitalizado en tres ocasiones, en una de ellas para eliminar tejido cicatrizado de operaciones anteriores debido a un problema de divertículos en la pared intestinal.

En su autobiografía, dice que el papado es un trabajo vitalicio, pero que en el caso de “un grave impedimento físico”, ya ha escrito una carta de renuncia que está depositada en la Secretaría de Estado.

“Pero esta es una hipótesis remota, porque en verdad no tengo motivos tan serios que me hagan pensar en una renuncia”, escribió. “Algunos a lo largo de los años tal vez hayan esperado que tarde o temprano, acaso después de alguna recuperación, yo hiciera un anuncio de esa clase, pero no hay tal riesgo: gracias al Señor, gozo de buena salud y, si Dios quiere, tengo aún muchos proyectos por realizar”.

Francisco reconoció que sus detractores dentro y fuera del Vaticano lo han acusado de destruir el papado y han tratado de bloquear las reformas que realiza por mandato de los cardenales que lo eligieron en 2013.

“Había un fuerte deseo de cambiar las cosas, abandonar ciertas actitudes que, lamentablemente, han resultado difíciles de erradicar”, escribió. “Demás está decir que siempre hay algunos que quieren frenar las reformas, que quieren que las cosas sigan como eran en los tiempos de los papas reyes”.