Papa: "Doctrina sobre gays y personas trans no cambia, pero todos son bienvenidos

"Serán acogidos y recibidos", precisó el Pontífice, quien, además, sostuvo que entiende que "es un tema controvertido y que algunas personas hagan demandas como 'queremos que se reconozca el matrimonio homosexual' o 'queremos que se reconozca a las personas transgénero', para que puedan ser oficialmente bienvenidas y aprobadas por la Iglesia.

León XIV lo afirmó en una entrevista adelantada por Repubblica e incluida en la biografía de la periodista estadounidense Elise Ann Allen, en la que Robert Prevost responde a muchos temas contemporáneos cruciales, como los inmigrantes o el desafío de la inteligencia artificial.

Con respecto al presidente estadounidense Donald Trump, León XIV explicó que "es imposible que el Papa interfiera en los asuntos de países individuales" y sobre el hecho de que ser él mismo estadounidense facilitaría la relación, observó: "No necesariamente".

"Sería mucho más apropiado que los líderes de la Iglesia en los Estados Unidos se involucraran con él de manera seria y profunda", dijo.

El Pontífice, sin embargo, recordó que "una de las iniciativas más significativas que emprendió el papa Francisco hacia el final de su pontificado fue la carta sobre el trato a los migrantes. Me complació mucho ver cómo los obispos estadounidenses la recibieron y cómo algunos de ellos tuvieron la valentía de difundir su mensaje.

Prevost también enfatizó la necesidad de "abordar urgentemente la inminente crisis de la tecnología, la inteligencia artificial, el mundo laboral y la capacidad de garantizar suficientes empleos para todos".

"Si automatizamos todo el planeta y solo unos pocos tienen los medios necesarios para vivir bien y llevar una vida plena, no solo lo suficiente para sobrevivir, entonces sí hay un gran problema, un problema enorme que se avecina".

El magnate Elon Musk, ejemplificó, "se convertirá en el primer hombre con un patrimonio neto de un billón de dólares, pero si así medimos el valor, estamos en serios problemas".

Mientras tanto, hoy en el Vaticano, con su "aprobación", comenzaron las negociaciones entre el Dicasterio para la Fe (antes Santo Oficio) y la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que no está en comunión con la Iglesia porque no reconoce las enseñanzas del Concilio Vaticano II.

"Un diálogo" solo será posible con un freno a las nuevas ordenaciones de obispos "amenazadas" por la Fraternidad, que se refiere al arzobispo Marcel Lefebvre (excomulgado por Juan Pablo II en 1988 y fallecido en 1991), ya que "la ordenación de obispos sin el mandato del Papa, que ostenta el poder ordinario, supremo, pleno, universal, inmediato y directo, implicaría —les advirtió el Prefecto, el cardenal Víctor Manuel Fernández— una ruptura decisiva de la comunión eclesial (cisma) con graves consecuencias para la Fraternidad en su conjunto".

En resumen, el Papa León XIV, que hizo de la unidad de todos los cristianos la bandera de su pontificado, tiende la mano a esa realidad que Benedicto XVI había intentado devolver al redil de la ortodoxia, con la famosa revocación de la excomunión, pero que hasta ahora nunca ha conducido a una verdadera mejora de la situación. (ANSA).