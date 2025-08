Papa emociona a miles de jóvenes católicos en el Jubileo de la Juventud

ROMA (AP) — El papa León XIV instó a cientos de miles de jóvenes el sábado a tener el valor de tomar decisiones radicales para hacer el bien, mientras presidía su primer gran encuentro con la próxima generación de católicos durante el punto culminante del Año Santo 2025 del Vaticano.

El pontífice se encontró con un mar de personas al llegar en helicóptero al campo de Tor Vergata, en las afueras de Roma, para un servicio de vigilia del Jubileo de la Juventud. Procedentes de unos 150 países, los peregrinos acamparon para pasar la noche, mientras camiones de nebulización y cañones de agua los rociaban para refrescarlos de las temperaturas de 30°C (85°F).

León XIV mostró su fluidez al hablar con los jóvenes en español, italiano e inglés sobre los peligros de las redes sociales, el valor de la verdadera amistad y la necesidad de tener el coraje de tomar decisiones radicales como el matrimonio o los votos religiosos.

“La amistad realmente puede cambiar el mundo. La amistad es un camino hacia la paz”, afirmó. “¡Cuánto necesita el mundo misioneros del Evangelio que sean testigos de justicia y paz!”.

Pero el primer papa estadounidense de la historia también les alertó sobre algunas noticias trágicas: dos jóvenes que hicieron la peregrinación a Roma habían fallecido, uno supuestamente por un paro cardíaco, mientras que un tercero estaba hospitalizado, dijo León XIV a la multitud durante el servicio de vigilia.

El papa planeaba regresar al campo para una misa temprano en la mañana del domingo para cerrar la celebración.

Roma da la bienvenida a las multitudes

Durante la última semana, estos grupos de jóvenes católicos de todo el mundo han llegado a Roma para su celebración especial del Jubileo, en un Año Santo en el que se espera que 32 millones de personas acudan al Vaticano para participar en una peregrinación centenaria al asiento del catolicismo.

Los jóvenes han estado recorriendo las calles adoquinadas con camisetas de colores coordinados, rezando el Rosario y cantando himnos con guitarras, tambores de bongo y panderetas que se mueven al ritmo. Usando sus banderas como lonas para protegerse del sol, han tomado plazas enteras para conciertos de rock cristiano y charlas inspiradoras, y han permanecido durante horas en el Circo Máximo para confesar sus pecados a 1000 sacerdotes que ofrecían el sacramento en una docena de idiomas diferentes.

“Es algo espiritual, que solo puedes experimentar cada 25 años”, dijo Francisco Michel, un peregrino de México. “Como joven, tener la oportunidad de vivir este encuentro con el papa siento que es un crecimiento espiritual”.

Un mini Día Mundial de la Juventud, 25 años después

Todo tiene el ambiente de un Día Mundial de la Juventud, el festival católico tipo Woodstock que San Juan Pablo II inauguró e hizo famoso en Roma en 2000 en el mismo campo de Tor Vergata. Entonces, ante un estimado de 2 millones de personas, Juan Pablo dijo a los jóvenes peregrinos que eran los “centinelas de la mañana” en el amanecer del tercer milenio.

Inicialmente, los funcionarios esperaban 500.000 jóvenes este fin de semana, pero León XIV y los organizadores desde el escenario dijeron que el número podría llegar al millón. El Vaticano no proporcionó de momento una estimación final.

“Está un poco desordenado, pero esto es lo bonito del Jubileo”, dijo Chloe Jobbour, una católica libanesa de 19 años que estaba en Roma con un grupo de más de 200 jóvenes miembros de la Comunidad de las Bienaventuranzas, un grupo con sede en Francia.

Ella dijo, por ejemplo, que había tardado dos horas en conseguir la cena en un KFC abrumado por los pedidos el viernes por la noche. La escuela salesiana que ofreció alojamiento a su grupo está a una hora en autobús, pero Jobbour, como muchos en Roma esta semana, no se molestó por la incomodidad: todo es parte de la experiencia.

“No espero que sea mejor que eso. Lo esperaba de esta manera”, dijo, mientras los miembros de su grupo se reunían en los escalones de una iglesia cerca del Vaticano para cantar y rezar el sábado por la mañana antes de dirigirse a Tor Vergata.

Romanos incómodos, pero tolerantes

Aquellos romanos que no huyeron de la avalancha han sido incomodados por la tensión adicional en el notoriamente insuficiente sistema de transporte público de la ciudad. Los residentes están compartiendo publicaciones en redes sociales de estallidos de romanos en las plataformas del metro y paradas de autobús abarrotadas que han retrasado y complicado sus desplazamientos al trabajo.

Pero otros romanos han dado la bienvenida al entusiasmo que los jóvenes han traído. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ofreció una bienvenida en video, maravillándose del “extraordinario festival de fe, alegría y esperanza” que los jóvenes habían creado.

“Creo que es maravilloso”, dijo la peluquera romana Rina Verdone, que vive cerca del campo de Tor Vergata y se despertó el sábado para encontrar un grupo de policías fuera de su casa como parte de la operación masiva de 4000 efectivos montada para mantener la paz. “Piensas que la fe, la religión está en dificultad, pero esto es una prueba de que no lo está”.

Verdone ya había hecho planes para tomar una ruta alternativa a casa el sábado por la tarde, que requeriría una caminata adicional de 1 kilómetro (media milla), porque temía que la “invasión” de jóvenes en su vecindario interrumpiera su ruta habitual de autobús, pero dijo que estaba más que feliz de hacer el sacrificio.

“Piensas en la invasión como algo negativo. Pero esta es una invasión positiva”, dijo.

Paolo Santalucia contribuyó a esta historia.

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.