papa francisco muestra mejoría, pero pronóstico sigue siendo "reservado": vaticano

(Actualiza con reporte oficial del Vaticano)

Por Crispian Balmer y Joshua McElwee

CIUDAD DEL VATICANO, 27 feb (Reuters) - La salud del papa Francisco sigue mejorando, dijo el Vaticano el jueves, ofreciendo una evaluación cautamente optimista de la salud del pontífice de 88 años, que es tratado por una neumonía doble.

El pontífice argentino pasa su decimocuarto día ingresado en el hospital Gemelli de Roma tras sufrir una grave infección respiratoria que desencadenó diversas complicaciones.

"El estado clínico del Santo Padre ha seguido mostrando hoy una mejoría", dijo la última actualización.

Los médicos han dado al papa un pronóstico "reservado" debido a la "complejidad del cuadro clínico", lo que significa que todavía no creen que esté fuera de peligro.

Sin embargo, un funcionario del Vaticano, que no quiso ser identificado por no estar autorizado a hablar de la salud del Papa, señaló que el comunicado del jueves era el segundo que no describía el estado del papa como "crítico".

"Quizá podamos decir que ha superado la fase más crítica", dijo.

La actualización del jueves es la tercera positiva consecutiva sobre la salud del papa, que, según sus médicos, sufre una infección polimicrobiana, lo que significa que está causada por dos o más microorganismos.

Según el nuevo comunicado, el papa sigue recibiendo oxígeno a través de una mascarilla de plástico que se coloca sobre la boca y la nariz.

El funcionario del Vaticano dijo que la máscara permitía un flujo más cómodo de oxígeno en comparación con el tubo nasal que el papa había estado usando antes.

El uso de la máscara no indica ninguna nueva dificultad en la respiración del papa, agregó el funcionario.

Francisco, conocido por trabajar hasta la extenuación, ha seguido dirigiendo el Vaticano desde el hospital, ya que cada día se anuncian nombramientos de personal que requieren su aprobación.

Francisco, que ha sufrido varios problemas de salud en los últimos dos años, es propenso a las infecciones pulmonares porque desarrolló pleuresía cuando era joven y le extirparon parte de un pulmón.

La neumonía doble es una infección grave de ambos pulmones que puede inflamarlos y dejar cicatrices, dificultando la respiración. El Vaticano dijo que Francisco sufrió una "crisis respiratoria prolongada similar al asma" el sábado, pero no se han repetido los incidentes.

Cientos de personas se han reunido en la plaza de San Pedro durante las tres últimas noches para participar en vigilias de oración a las que han asistido altas personalidades de la Iglesia. Algunos feligreses también se han reunido a diario frente al hospital para ofrecer su apoyo en silencio.

"En este momento, creo que tengo confianza. Estoy contenta con las noticias que me llegan de Vatican News, de que está mejorando", dijo la hermana Theodosia Baki, de Camerún, a las puertas del hospital, en la periferia norte de Roma.