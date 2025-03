Papa Francisco será dado de alta del hospital el domingo tras 5 semanas lidiando con neumonía

ROMA (AP) — El papa Francisco será dado de alta del hospital el domingo, luego de lidiar durante 38 días con un caso severo de neumonía en ambos pulmones que puso en riesgo su vida en dos ocasiones y planteó la posibilidad —ahora descartada— de una renuncia papal o un funeral.

El pontífice de 88 años necesitará al menos dos meses de reposo, rehabilitación y convalecencia en el Vaticano, durante los cuales se le ha desaconsejado reunirse en grandes grupos o esforzarse, detalló el doctor Sergio Alfieri, quien coordinó el equipo médico de Francisco en el Hospital Gemelli de Roma.

Pero su médico personal, el doctor Luigi Carbone, señaló que si continúa con sus constantes mejoras y rehabilitación, podrá eventualmente retomar todas sus actividades normales.

Los médicos hablaron en una conferencia de prensa convocada apresuradamente el sábado por la tarde en el vestíbulo del Hospital Gemelli, en la que fue su primera actualización en persona sobre la condición del papa en un mes. Dijeron que estaban dando de alta a Francisco después de dos semanas de estabilidad y progresos crecientes en su recuperación.

“El Santo Padre habría querido irse a casa hace unos días, pues incluso él se dio cuenta de que estaba mejorando, respirando mejor y que podía trabajar más tiempo. Pero debo decir que fue un paciente ejemplar”, comentó Alfieri. “Escuchó las sugerencias mías, del doctor Carbone y del resto del equipo”.

Confirmaron que saldrá del hospital el domingo, tras ofrecer una bendición a los fieles desde su suite de hospital, lo que representará la primera vez que el público ve a Francisco desde que fue hospitalizado el 14 de febrero. Proporcionaron detalles sobre la gravedad de la infección, que sigue siendo tratada, y Alfieri destacó que no todos los pacientes que desarrollan un caso tan severo de neumonía bilateral sobreviven, y mucho menos son dados de alta del hospital.

“Cuando estaba muy mal, era difícil que estuviera de buen humor”, indicó Alfieri. “Pero una mañana fuimos a escucharle los pulmones y le preguntamos cómo estaba. Cuando respondió: ‘Sigo vivo’, supimos que estaba bien y que había recuperado el buen humor”.

Alfieri reveló que Francisco seguía teniendo problemas para hablar debido a los daños sufridos en los pulmones y al tiempo que pasó con oxígeno y ventilación suplementarios. Pero afirmó que esos problemas eran normales y predijo que recuperará la voz.

“Cuando tienes una neumonía bilateral, tus pulmones se dañan y los músculos respiratorios tienen dificultades. Pierdes un poco la voz, como cuando hablas alto”, comentó Alfieri. “Al igual que todos los pacientes, ya sean jóvenes o mayores, pero sobre todo los mayores, necesitas tiempo para que vuelva a ser como antes”.

Siempre alerta y cooperativo

El papa argentino, que padece una enfermedad pulmonar crónica y le fue removida parte de un pulmón cuando era joven, fue hospitalizado luego de que un episodio de bronquitis empeorara.

Los médicos primero diagnosticaron una infección compleja del tracto respiratorio de origen bacteriano, viral y fúngico y, poco después, neumonía en ambos pulmones. Los análisis de sangre mostraron signos de anemia, plaquetas bajas y el inicio de insuficiencia renal, todo lo cual se resolvió después de dos transfusiones de sangre.

Los contratiempos más serios comenzaron el 28 de febrero, cuando Francisco experimentó un ataque agudo de tos e inhaló vómito, requiriendo el uso de una máscara de ventilación mecánica no invasiva para ayudarlo a respirar. Sufrió dos crisis respiratorias más en los días siguientes, lo que requirió que los médicos aspiraran manualmente “copiosas” cantidades de moco, momento en el cual comenzó a dormir con la máscara de ventilación por la noche para ayudar a sus pulmones a despejar la acumulación de fluidos.

En ningún momento perdió el conocimiento, y los médicos informaron que estaba siempre alerta y cooperativo.

En las últimas dos semanas, se ha estabilizado y ha registrado ligeras mejoras. Ya no necesita usar la máscara de ventilación por la noche y está reduciendo su dependencia de altos flujos de oxígeno suplementario durante el día. Los médicos dijeron que el papa, que usa una silla de ruedas, probablemente perdió algo de peso durante su estancia en el hospital.

En su residencia en el hotel de Santa Marta, que está ubicado junto a la Basílica de San Pedro, Francisco tendrá acceso a oxígeno suplementario y atención médica las 24 horas del día, según sea necesario, aunque Carbone señaló que esperaba que Francisco progresivamente necesitara cada vez menos oxígeno suplementario .

“El Santo Padre está mejorando, y esperamos que pronto pueda reanudar sus actividades normales”, dijo Carbone.

Se prevé su primera aparición en público el domingo

Si bien la infección de neumonía ha sido tratada con éxito, Francisco continuará tomando medicación oral durante varios meses para tratar la infección fúngica en sus pulmones.

Alfieri sostuvo que en realidad era más seguro para él continuar su recuperación y rehabilitación en el Vaticano, ya que los hospitales “son el peor lugar para convalecer porque es donde puedes contraer más infecciones”.

El portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, se negó a confirmar los próximos acontecimientos, incluida una audiencia programada para el 8 de abril con el rey Carlos III o la participación de Francisco en los servicios de Pascua a finales de mes. Pero Carbone indicó que esperaba que Francisco pudiera estar lo suficientemente bien como para viajar a Turquía a finales de mayo para participar en un importante aniversario ecuménico.

El Vaticano anunció que antes de regresar a la Santa Sede, Francisco aparecerá el domingo por la mañana para bendecir a los fieles desde su suite en el 10mo piso del hospital. Aunque se divulgó un mensaje de audio de Francisco el 6 de marzo y el Vaticano distribuyó una fotografía del pontífice el 16 de ese mismo mes, la bendición del domingo será la primera aparición en persona desde que Francisco fue ingresado el 14 de febrero para lo que se ha convertido en la hospitalización más larga de su papado de 12 años.

