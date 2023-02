Papa: Futuro de Sudán del Sur depende de trato a las mujeres

YUBA, Sudán del Sur (AP) — El papa Francisco advirtió el sábado que el futuro de Sudán del Sur depende de la manera como trata a sus mujeres, al destacar su situación horrenda en un país donde la violencia sexual es un fenómeno generalizado, el matrimonio con niñas es común y la tasa de mortalidad durante el parto es la más alta del mundo.

El encuentro fue uno de los hechos destacados de la visita de tres días al país más joven y uno de los más pobres del mundo. Junto con el arzobispo de Canterbury, Justin Welby y el titular de la Iglesia de Escocia, presbiteriana, Iain Greenshields, Francisco está realizando una histórica peregrinación ecuménica para llamar la atención del mundo sobre el país y alentar el estancado proceso de paz.

Saludado por gente que cantaba y ululaba, Francisco exhortó a los cientos de personas en el Salón de la Libertad a ser “semillas de esperanza” que den fruto en el país de 12 millones de habitantes. “Ustedes serán los árboles que absorberán la contaminación de años de violencia y restaurarán el oxígeno de la fraternidad”, manifestó.

El objetivo de la visita ecuménica es alentar a los dirigentes políticos sursudaneses a aplicar el acuerdo de 2018 que puso fin a la guerra civil que estalló cuando el país de mayoría cristiana se independizó el Sudán, de mayoría musulmana, en 2011.

La jefa de la misión de la ONU en el país, Sara Beysolow Nyanti, dijo a Francisco que las mujeres y niñas son “extremadamente vulnerables” a la violencia sexual y de género. El riesgo de violación estaba siempre presente, agregó, cuando realizan sus tareas cotidianas.

“Si se les da a las mujeres de Sudán del Sur la oportunidad de desarrollarse, de tener espacio para ser productivas, Sudán del Sur se transformará”, añadió.

El papa desarrolló ese concepto en su discurso, al decir que las mujeres son la clave para el desarrollo pacífico del país, pero debe dárseles las oportunidades que necesitan.

“Por favor, protejan, respeten, aprecien y honren a cada mujer, cada niña, mujer joven, madre y abuela”, dijo. “De otro modo no habrá futuro”.

Según la UNICEF, el 75% de las niñas en Sudán del Sur no van a la escuela porque los padres prefieren tenerlas en el hogar y arreglar un matrimonio que traiga una dote a la casa.

La mitad de las mujeres se casan antes de cumplir 18 años y enfrentan la tasa de mortalidad materna más alta del mundo.

Las mujeres y niñas viven una “existencia infernal” en el país, según un reporte elaborado el año pasado por la Comisión sobre Derechos Humanos en Sudán del Sur de Nacionales Unidas sobre la base de varios años de entrevistas.

“Las mujeres sursudanesas son agredidas físicamente mientras son violadas a punta de pistola, suelen ser sujetadas por hombres mientras son maltratadas por otros. Se les dice que no se resistan lo más mínimo y que no denuncien lo ocurrido o serán asesinadas”, indicó el informe.

“Es difícil transmitir el nivel de trauma de las mujeres sursudanesas, cuyos cuerpos son, literalmente, zona de guerra”, afirmó la presidenta de la Comisión, Yasmin Sooka, a finales del año pasado.

A su llegada al país en la víspera, Francisco planteó la difícil situación de las mujeres y pidió su protección y ascenso.

Entre los asistentes al encuentro del sábado en la catedral estaba la hermana Regina Achan, quien afirmó que la visita papal animaría a otras monjas a seguir sirviendo.

“Estamos con ellos porque somos sus voces, no huimos en los momentos difíciles”, añadió Achan.

La visita, agregó, añadió, despertará “serenidad y paz en nuestros corazones para que podamos trabajar por la paz y la justicia en este país”.

