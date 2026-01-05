Papa: "Garantizar la soberanía de Venezuela, asegurar el Estado de derecho"

Una especie de "alto" dirigido a su compatriota Donald Trump -no mencionado por el Pontífice al igual que Nicolás Maduro- y, de todos modos, no es una bienvenida al ataque de Estados Unidos a Caracas, ordenado por el mismo Trump, para capturar al mandatario venezolano y a su esposa y acusarlos y procesarlos en Estados Unidos por narcotráfico y terrorismo.

León XIV dijo durante el Angelus que sigue "con el alma llena de preocupación" los desarrollos de la situación en Venezuela.

"El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración -afirmó- y llevar a superar la violencia e iniciar caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el estado de derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de cada uno y de todos y trabajando para construir juntos un futuro sereno de colaboración, estabilidad y concordia, con especial atención a los más pobres que sufren debido a la difícil situación económica".

El estadounidense Robert Prevost enumera así tanto los motivos de ansiedad por el futuro del país como los puntos que considera innegociables (soberanía, Estado de derecho, respeto de los derechos humanos y civiles), aunque no se sabe cuánto corresponden al punto de vista de Trump ni a los deseos y directrices de la actual administración estadounidense.

"Por esto rezo y les invito a rezar -añadió el Pontífice-, confiando nuestra oración a la intercesión de la Virgen de Coromoto y de los Santos José Gregorio Hernández y Sor Carmen Rendiles".

Precisamente los dos santos venezolanos canonizados por él en la Plaza de San Pedro el pasado 19 de octubre.

A la patrona de Venezuela, la Virgen de Coromoto, también apelan los obispos del país para que acompañe el camino de todos.

"Perseveramos en la oración por la unidad": es el mensaje que la Conferencia Episcopal de Venezuela dirige a los fieles a través de las redes sociales.

"A la luz de los acontecimientos que están ocurriendo hoy en nuestro país, pedimos a Dios que otorgue a todos los venezolanos serenidad, sabiduría y fortaleza", escribieron los obispos después del ataque de Estados Unidos, según informó Vatican News.

De los prelados, que expresan su solidaridad a los "heridos" y a las "familias de aquellos que murieron", proviene el llamado a la población "a vivir más intensamente la esperanza y la ferviente oración por la paz" en los "corazones y en la sociedad".

"Rechazamos toda forma de violencia", añadieron, alentando el "encuentro" y el "apoyo mutuo", y esperando "que las decisiones tomadas sean siempre por el bien".

Precisamente el "no" a toda forma de violencia, expresado de la misma manera por el Papa, es crucial en este momento, entre mil incertidumbres, también por la situación interna del país, pobre y fuertemente polarizado, donde una ola de violencia es una posibilidad concreta: es lo que teme el misionero "fidei donum" francés Georges Engel, en Venezuela desde hace 20 años, ya párroco de Nuestra Señora de la Asunción en Caracas.

"En esta difícil situación, es probable que se produzcan enfrentamientos con aquellos que hasta ahora se han beneficiado de inmensos privilegios por parte del gobierno; pienso en particular en las brigadas revolucionarias creadas por el expresidente Hugo Chávez. Estos grupos tendrán grandes dificultades para adaptarse a estos inevitables cambios en sus circunstancias", dijo al portal de la Santa Sede.

Son los "colectivos" los que más preocupan al sacerdote.

Inspirados en la Revolución cubana, estos grupos constituyen el brazo armado del régimen en los barrios populares, puestos directamente bajo la autoridad del ministro del Interior, Diosdado Cabello.

"Son agentes radicales de la Revolución Bolivariana y tienen el poder absoluto en los barrios", explica el padre Engel. Pocas horas después de la captura de Maduro, organizan una manifestación no lejos del palacio presidencial. Una especie de aviso para cualquiera. (ANSA).