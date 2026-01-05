Papa: "Garantizar la soberanía en Venezuela, asegurar el estado de derecho"

"El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y al camino de la justicia y la paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el Estado de derecho consagrado en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todas las personas, y trabajando juntos para construir un futuro sereno de colaboración, estabilidad y armonía, con especial atención a los más pobres que sufren la difícil situación económica", expresó el pontífice.

"Por esto rezo y los invito a rezar, encomendando nuestras oraciones a la intercesión de Nuestra Señora de Coromoto y de los santos José Gregorio Hernández y Sor Carmen Rendiles", agregó. (ANSA).