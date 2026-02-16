Papa: Iglesia española pide donativos para la visita del Papa

"El viaje del Papa lo pagaremos entre todos los que estamos deseando que el Papa León XIV visite España, porque la visita no reciben financiación del Estado", señala la Conferencia Episcopal Española (CEE) en la página web conelpapa.es, en la que se pueden realizar donativos.

"Como el viaje no va a recibir ningún tipo de financiación pública, las aportaciones recibidas se destinarán a apoyar los trabajos organizativos y pastorales vinculados a la visita, y se gestionarán con responsabilidad y transparencia", se lee.

"Al final del viaje, cuando se cierre el evento, serán auditadlas y rendiremos cuentas de lo que hemos recibido y cómo lo hemos usado", añade.

En la misma web la CEE pide voluntarios para los preparativos, para que puedan alojar en sus casas a personas que lleguen de fuera, y pide la ayuda de empresas en forma de patrocinio o mediante colaboraciones en especie.

De momento no hay confirmación de la visita por parte del El Vaticano.

La Secretaría de Estado de la Santa Sede estudia un posible plan de viaje a España con fechas aproximadas del 5 al 12 de junio que el pasado 9 de enero le presentaron los obispos españoles.

El itinerario preliminar incluye Canarias, donde el pontífice ha expresado su deseo de acudir para poner el foco en la crisis migratoria, Barcelona, para visitar la Sagrada Familia, que el 9 de junio inaugura la nueva torre de Jesucristo, la más alta del templo, y Madrid. (ANSA).