Papa insta a todas las partes en la guerra de Irán e Israel a dialogar por la paz

El papa León XIV instó a las partes enfrentadas en la guerra entre Israel e Irán a "rechazar la lógica del acoso y la venganza" y elegir un camino de diálogo y diplomacia para alcanzar la paz, y expresó su solidaridad con todos los cristianos en Oriente Medio.

En su audiencia general semanal del miércoles, el papa estadounidense dijo que seguía "con atención y esperanza" los recientes acontecimientos en la guerra. Citó una exhortación bíblica: "una nación no levantará la espada contra otra nación".

Por el momento se mantenía un alto el fuego en el conflicto de 12 días entre Irán e Israel, en el que Israel atacó objetivos nucleares y militares iraníes y Estados Unidos intervino lanzando bombas antibúnker en complejos nucleares iraníes. Irán ha sostenido durante mucho tiempo que su programa nuclear es pacífico.

"Escuchemos esta voz que viene de lo Alto", dijo León. "Sane las laceraciones causadas por las acciones sangrientas de los últimos días, rechace toda lógica de acoso y venganza, y tome con determinación el camino del diálogo, la diplomacia y la paz".

León, nacido en Chicago, también expresó su solidaridad con las víctimas del ataque del domingo a una iglesia ortodoxa griega en Damasco, Siria, y pidió a la comunidad internacional que siga apoyando la reconciliación siria. El Ministerio sirio del Interior ha dicho que una célula durmiente del grupo Estado Islámico estuvo detrás del ataque en la iglesia de la Santa Cruz en Damasco, que mató al menos a 25 personas.

"A los cristianos en Oriente Medio, estoy cerca de ustedes. Toda la Iglesia está cerca de ustedes", dijo. "Este trágico evento es un recordatorio de la profunda fragilidad que aún marca a Siria después de años de conflicto e inestabilidad, y por lo tanto es crucial que la comunidad internacional no desvíe la mirada de este país, sino que continúe ofreciéndole apoyo a través de gestos de solidaridad y con un renovado compromiso con la paz y la reconciliación".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.