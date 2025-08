Papa: Jubileo de Jóvenes, más de un millón en Tor Vergata

“Es una cifra más que fiable, ya que las zonas, como se ve desde el avión, están llenas y tienen capacidad para acoger a esa cantidad”, afirmó el prefecto de Roma, Lamberto Giannini, en declaraciones a la prensa en la sala de actos de la Jefatura de Policía de Roma.

Una misa presidida por el papa León XIV, que clausuró el Jubileo de la Juventud, se celebró en Tor Vergata. Veinte cardenales, 450 obispos y 7000 sacerdotes concelebraron con el Papa, según la oficina de prensa del Vaticano. León habló a los jóvenes sobre su fragilidad, instándolos a no convertirla en un tabú.

“La fragilidad de la que hablan es, de hecho, parte de la maravilla que somos”, dijo en su homilía de la Misa en Tor Vergata.

“Pensemos en el símbolo de la hierba: ¿no es hermoso un prado en flor? Ciertamente —continuó el Papa— es delicado, formado por tallos delgados y vulnerables, sujetos a secarse, doblarse, romperse, y sin embargo, al mismo tiempo, inmediatamente reemplazados por otros que brotan después, y cuyos primeros se convierten generosamente en alimento y fertilizante, al ser consumidos por la tierra. Así vive el campamento, renovándose continuamente, e incluso durante los gélidos meses de invierno, cuando todo parece silencioso, su energía tiembla bajo tierra y se prepara para estallar, en primavera, en mil colores”.

El Papa dijo, dirigiéndose a los jóvenes: “Nosotros también, queridos amigos, estamos hechos así: estamos hechos para esto.

No para una vida donde todo es predecible y fijo, sino para una existencia que se regenera constantemente en la entrega, en el amor”.

“Aspiren a lo grande, a la santidad, dondequiera que estén.

No se conformen con menos. Los encomiendo a María, la Virgen de la esperanza. Con su ayuda, al regresar a sus países en los próximos días, por todo el mundo, sigan caminando con alegría tras las huellas del Salvador y contagien a todos los que encuentren su entusiasmo y el testimonio de su fe. ¡Buen viaje!”, concluyó el Papa.

En su homilía, el Papa citó un discurso de Jorge Bergoglio: “Cada uno de nosotros está llamado a afrontar grandes preguntas que no tienen una respuesta simplista ni inmediata, sino que nos invitan a ponernos en marcha, a superarnos, a ir más allá, a un despegue sin el cual no hay vuelo. No nos alarmemos, pues, si nos encontramos interiormente sedientos, inquietos, incompletos, anhelando un sentido y un futuro. ¡No estamos enfermos, estamos vivos!”.

León XIV también hizo una referencia a los jóvenes de los países en guerra.

“Estamos con los jóvenes de Gaza, con los jóvenes de Ucrania y de todas las tierras ensangrentadas por la guerra”, dijo el Papa en el Ángelus, al final de la Misa. (ANSA).