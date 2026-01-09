Papa: "La guerra vuelve a estar de moda, las fronteras se invaden por la fuerza"

El Pontífice renovó su preocupación por Ucrania y Tierra Santa, pero también por Venezuela, y reiteró la necesidad de liberar a los presos políticos. A continuación, advirtió contra las leyes contrarias a la vida, desde el aborto ("el uso de recursos públicos" para este fin es deplorable) hasta la maternidad subrogada y la eutanasia.

Defendió la objeción de conciencia y culpó a Occidente por su "cortocircuito" en los derechos: para afirmar algunos, otros son suprimidos. El Papa León XIII habló durante casi una hora ante los embajadores acreditados ante la Santa Sede.

Comenzó con una de las obras más famosas de san Agustín, De Civitate Dei, para desarrollar su amplio argumento sobre los derechos que deben respetarse en todas partes, tanto entonces como ahora. Habló en inglés, introduciendo una novedad en las relaciones diplomáticas de la Santa Sede, que anteriormente se llevaban a cabo en francés (y en italiano durante el pontificado de Bergoglio).

Sin embargo, utilizó el italiano al referirse a las "excelentes relaciones bilaterales" entre la Santa Sede e Italia, agradeciendo a las autoridades italianas y romanas la acogida a los peregrinos del Jubileo.

El mensaje más contundente es para aquellos líderes que han optado por eludir el derecho internacional, empezando por Vladimir Putin y Donald Trump: "En nuestra época, la debilidad del multilateralismo preocupa especialmente a nivel internacional. Una diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todos está siendo sustituida por una diplomacia de fuerza, de individuos o grupos de aliados. La guerra ha vuelto a estar de moda", enfatizó León XIV.

"Y el fervor bélico se extiende. El principio, establecido tras la Segunda Guerra Mundial, que prohibía a los países usar la fuerza para violar las fronteras de otros, se ha roto. La paz ya no se busca como un don y un bien deseable en sí mismo", sino "se busca por las armas, como condición para la afirmación del propio dominio", enfatizó.

"Esto compromete gravemente el Estado de derecho, que es la base de toda convivencia civil pacífica", añadió el Papa.

Y en estas horas, mientras se celebra la liberación de varios presos políticos en Venezuela y, en Italia, se espera que pronto lleguen buenas noticias para Alberto Trentini, el Papa reitera: "No podemos olvidar el sufrimiento de tantos presos políticos en muchos países".

A continuación, expresó su profunda gratitud a los gobiernos que respondieron positivamente al llamado de mi venerado predecesor a gestos de clemencia durante el Año Jubilar. Finalmente, en relación con Venezuela, reiteró su llamado a respetar la voluntad del pueblo venezolano y a comprometernos con la protección de los derechos humanos y civiles de cada uno y con la construcción de un futuro de estabilidad y armonía. (ANSA).