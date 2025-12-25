Papa: La misa de Navidad, la plegaria por Gaza, soldados en el frente y sin techo

"Ahora la Carne habla, gritando su deseo de encontrarnos", dijo el pontífice durante la Misa de Navidad.

"¿Cómo no pensar en las tiendas de campaña en Gaza, expuestas durante semanas a la lluvia, el viento y el frío, y en las de tantos otros refugiados y desplazados en todos los continentes, o en los refugios improvisados de miles de personas sin hogar en nuestras ciudades? Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, desgastadas por guerras en curso o concluidas, que dejan tras de sí escombros y heridas abiertas.

Frágil es la vida de los jóvenes obligados a tomar las armas, quienes, en el frente, se dan cuenta del sinsentido de lo que se les pide y de las mentiras de los discursos estridentes de quienes los envían a la muerte", expresó.

La celebración del "día" no había sido presidida por un Papa desde Juan Pablo II. La última vez fue en 1994. Desde el pontificado de Pablo VI, los Papas generalmente confiaban esta celebración a un cardenal, reservándose la bendición Urbi et Orbi del mediodía.

Al final, el pontífice apareció sorpresivamente en la plaza para saludar a los fieles desde el papamóvil. Muchos lo esperaban bajo la lluvia. Tras su recorrido por la plaza, el Papa apareció desde la Logia Central de la Basílica Vaticana para impartir la bendición "Urbi et Orbi". A continuación, pronunció el tradicional mensaje navideño a los fieles presentes en todo el mundo. (ANSA).