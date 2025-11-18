Papa León dice que el Gobierno de Trump es "extremadamente irrespetuoso" con los migrantes

ROMA, 18 nov (Reuters) - El papa León renovó el martes sus críticas a las políticas antiinmigración de mano dura del presidente Donald Trump, al decir que los extranjeros que viven en Estados Unidos están siendo tratados por el Gobierno de una manera extremadamente irrespetuosa. En declaraciones a periodistas en Castel Gandolfo, su residencia en las afueras de Roma, el papa pidió a la gente en Estados Unidos que busque maneras de tratar a las personas con humanidad, tratar a las personas con la dignidad que tienen. León, el primer pontífice de Estados Unidos, ha expresado su desaprobación del trato del Gobierno de Trump hacia los inmigrantes en términos cada vez más fuertes en las últimas semanas.

En septiembre, calificó su trato de inhumano, provocando una acalorada reacción de algunos prominentes católicos conservadores. León fue consultado por un periodista el martes sobre una declaración del 13 de noviembre de la conferencia de obispos católicos de Estados Unidos, que reprendió las políticas del Gobierno de Trump y pidió una reforma migratoria significativa.

Es una declaración muy importante, dijo el papa. Simplemente invitaría a todas las personas en los Estados Unidos a escucharlos.

Dijo que los países tienen derecho a vigilar sus fronteras, pero que muchos inmigrantes en Estados Unidos están llevando una buena vida y estaban siendo tratados de una manera que es extremadamente irrespetuosa, como mínimo. (Reporte de Joshua McElwee, edición de Gavin Jones, editado en español por Daniela Desantis)