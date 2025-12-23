Papa León expresa "mucha tristeza" por rechazo de Rusia al alto el fuego navideño

CIUDAD DEL VATICANO, 23 dic (Reuters) - El Papa León dijo el martes que siente "mucha tristeza" porque Rusia no aceptó un alto el fuego navideño en su guerra de casi cuatro años con Ucrania.

"Entre las cosas que me causan mucha tristeza es que aparentemente Rusia ha rechazado una petición de alto el fuego", dijo el Papa a los periodistas fuera de su residencia en Castel Gandolfo, Italia.

"Haré un llamamiento una vez más a las personas de buena voluntad para que respeten al menos el día de Navidad como un día de paz", dijo León, el primer Papa estadounidense.

"Quizá nos escuchen y haya al menos 24 horas, un día de paz, en todo el mundo." (Reportaje de Joshua McElwee; Edición de Chizu Nomiyama, Editado en español por Juana Casas)