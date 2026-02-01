Papa León insta a EEUU y Cuba a entablar un diálogo sincero

CIUDAD DEL VATICANO, 1 feb (Reuters) - El papa León dijo el domingo que está profundamente preocupado por el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba, y pidió un "diálogo sincero y eficaz" para evitar la violencia y más sufrimiento para el pueblo cubano.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo la semana pasada que se impondrían aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, lo que aumentaría la presión sobre la isla de gobierno comunista tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, un aliado clave de LA NACION, a principios de enero.

El papa León dijo que había recibido informes "con gran preocupación" sobre el aumento de las tensiones entre Cuba y Estados Unidos.

Se unió a los obispos cubanos para "instar a los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz para evitar la violencia y más sufrimiento para el pueblo cubano", en comentarios tras su oración semanal del Ángelus.

La semana pasada, Trump predijo que "Cuba caerá muy pronto", y añadió que Venezuela, que en su día fue el principal proveedor de petróleo de la isla, no había enviado recientemente crudo ni dinero a LA NACION.

El sábado, Trump reiteró su llamamiento a Cuba para que negocie con Estados Unidos. "No tiene por qué ser una crisis humanitaria", dijo a periodistas a bordo del Air Force One de camino a Florida. (Reporte de Gianluca Semeraro; Editado en español por Javier Leira)