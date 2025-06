Papa León insta a los políticos a responder a los desafíos que plantea la IA

CIUDAD DEL VATICANO, 21 jun (Reuters) - El papa León advirtió el sábado a los políticos de los desafíos que plantea el auge de la inteligencia artificial (IA), abordando su posible impacto en los más jóvenes como una de sus principales preocupaciones.

En un acto al que asistieron la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y delegaciones parlamentarias de 68 países, León retomó un tema que ha planteado en varias ocasiones durante las primeras semanas de su pontificado.

"En particular, no debe olvidarse que la IA funciona como una herramienta para el bien de los seres humanos, no para disminuirlos o incluso sustituirlos", dijo León en un acto celebrado en el marco del Jubileo católico.

Los defensores de la IA afirman que acelerará el progreso científico y tecnológico y ayudará a las personas a realizar tareas rutinarias, concediéndoles más tiempo para dedicarse a trabajos creativos y de mayor valor.

En una declaración, Meloni dijo que atesoraría las enseñanzas del Papa, quien también condenó el abismo entre los más ricos y los más pobres de la sociedad.

"Italia continuará sus esfuerzos, tanto a nivel nacional como internacional, para garantizar que el desarrollo de la IA esté gobernado por seres humanos y tenga como objetivo último el bienestar de los seres humanos", afirmó.

El pontífice nacido en Estados Unidos dijo que era necesario prestar atención a la protección de "estilos de vida sanos, justos y saludables, especialmente por el bien de las generaciones más jóvenes".

Señaló que la "memoria estática" de la IA no es en absoluto comparable al poder "creativo y dinámico" de la memoria humana.

"Nuestra vida personal tiene más valor que cualquier algoritmo, y las relaciones sociales requieren espacios de desarrollo que trascienden con mucho los patrones limitados que cualquier máquina sin alma puede preconfeccionar", afirmó. (Reporte de Keith Weir. Editado en español por Javier Leira)