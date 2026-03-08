Papa León insta a poner fin a bombardeos, llama a diálogo en medio de violencia en Irán y Oriente Medio

CIUDAD DEL VATICANO, 8 mar (Reuters) - El ‌papa León ‌dijo el ⁠domingo que seguían llegando noticias muy preocupantes ​desde Irán ⁠y ⁠todo Oriente Medio, e instó ​a poner fin a ‌la violencia y a ​renovar los ​esfuerzos para abrir un espacio de diálogo.

En la oración del Ángelus en la plaza de San ​Pedro, el papa dijo que el ⁠conflicto estaba alimentando el miedo y ‌el odio y expresó su preocupación por que pudiera extenderse aún más, arrastrando a otros países, incluido el "querido Líbano".

"Elevemos nuestra ‌humilde oración al Señor para que cese ⁠el estruendo de las ‌bombas, para que las ⁠armas callen ⁠y se abra un espacio para el diálogo en el que se puedan escuchar las voces de ‌los ​pueblos", dijo el papa León.

(Reportaje de Giselda Vagnoni, edición de Louise Heavens, Editado en ‌español por Juana Casas)