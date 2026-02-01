Papa León pide iniciativas de paz durante los Juegos de Invierno de Milán-Cortina

CIUDAD DEL VATICANO, 1 feb (Reuters) - El papa León instó el domingo a los líderes mundiales a aprovechar los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina para promover la paz, y pidió a las autoridades que adopten medidas concretas para reducir la tensión y fomentar el diálogo

Milán y la estación alpina de Cortina d'Ampezzo serán las sedes de los Juegos, que se celebrarán del 6 al 22 de febrero

Tras su oración semanal del Ángelus, León afirmó que los grandes eventos deportivos, incluidos los Juegos Olímpicos, transmiten un "poderoso mensaje de fraternidad" y pueden reavivar la esperanza de "un mundo en paz", recordando la antigua tradición griega de la tregua olímpica

"La tregua olímpica es una antigua costumbre que acompaña a la celebración de los Juegos", señaló. "Espero que quienes se preocupan por la paz entre los pueblos y ocupan puestos de liderazgo aprovechen esta ocasión para dar pasos concretos hacia la distensión y el diálogo" (Reporte de Gianluca Semeraro; Editado en español por Javier Leira)