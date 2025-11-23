LA NACION

Papa León pide la liberación de los 315 secuestrados en una escuela de Nigeria

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Papa León pide la liberación de los 315 secuestrados en una escuela de Nigeria
Papa León pide la liberación de los 315 secuestrados en una escuela de Nigeria

CIUDAD DEL VATICANO, 23 nov (Reuters) -

El papa León pidió el domingo la liberación inmediata de los niños y el personal secuestrados esta semana en una escuela católica de Nigeria, uno de los peores secuestros masivos jamás registrados en ese país.

Hombres armados secuestraron el viernes en Nigeria a alumnos y profesores de la escuela St. Mary, en el noroeste del país, según informó la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN), el último de una serie de ataques a escuelas esta semana que ha obligado al Gobierno a cerrar 47 colegios. La CAN dijo el sábado que había aumentado su estimación de los secuestrados de la escuela a 315 desde una cifra previa de 227, tras un "ejercicio de verificación".

"He recibido con profunda tristeza la noticia de los secuestros de sacerdotes, fieles y estudiantes en Nigeria y Camerún. Siento un gran dolor, especialmente por los muchos jóvenes y mujeres que han sido secuestrados y por sus angustiadas familias", dijo el pontífice al final de una misa en la Plaza de San Pedro.

"Hago un llamado de corazón para la liberación inmediata de los rehenes y exhorto a las autoridades competentes a tomar las decisiones adecuadas y oportunas para garantizar su liberación", añadió.

"Recemos por estos hermanos y hermanas nuestros y para que las iglesias y las escuelas sigan siendo siempre y en todas partes lugares de seguridad y esperanza".

(Reporte de Gianluca Semeraro; editado en español por Carlos Serrano)

LA NACION
Más leídas
  1. Fue la primera ciudad de Ucrania que frenó la invasión y ahora rechaza el plan de paz de Trump
    1

    Mykolaiv: fue la primera ciudad del sur de Ucrania que frenó el avance ruso y ahora vive con indignación el plan de paz de Trump

  2. Fue papá de joven, manejaba un taxi y solo quería jugar.... y ¡atajó tres penales!
    2

    Nahuel Losada, la figura del campeón: el arquero atajó tres penales y fue decisivo para la fiesta inolvidable

  3. El triunfo de Springboks sobre Irlanda con el mejor jugador del mundo y el espectacular try de Francia
    3

    Se definieron los copones para el Mundial de rugby y el premio al mejor jugado del planeta

  4. Entró al hospital por un dolor en el ojo y le descubrieron una infestación de gusanos en la cabeza
    4

    Horror en Corrientes: entró al hospital por un dolor en el ojo y le descubrieron una infestación de gusanos en la cabeza

Cargando banners ...