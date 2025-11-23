Papa León pide la liberación de los 315 secuestrados en una escuela de Nigeria
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DEL VATICANO, 23 nov (Reuters) -
El papa León pidió el domingo la liberación inmediata de los niños y el personal secuestrados esta semana en una escuela católica de Nigeria, uno de los peores secuestros masivos jamás registrados en ese país.
Hombres armados secuestraron el viernes en Nigeria a alumnos y profesores de la escuela St. Mary, en el noroeste del país, según informó la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN), el último de una serie de ataques a escuelas esta semana que ha obligado al Gobierno a cerrar 47 colegios. La CAN dijo el sábado que había aumentado su estimación de los secuestrados de la escuela a 315 desde una cifra previa de 227, tras un "ejercicio de verificación".
"He recibido con profunda tristeza la noticia de los secuestros de sacerdotes, fieles y estudiantes en Nigeria y Camerún. Siento un gran dolor, especialmente por los muchos jóvenes y mujeres que han sido secuestrados y por sus angustiadas familias", dijo el pontífice al final de una misa en la Plaza de San Pedro.
"Hago un llamado de corazón para la liberación inmediata de los rehenes y exhorto a las autoridades competentes a tomar las decisiones adecuadas y oportunas para garantizar su liberación", añadió.
"Recemos por estos hermanos y hermanas nuestros y para que las iglesias y las escuelas sigan siendo siempre y en todas partes lugares de seguridad y esperanza".
(Reporte de Gianluca Semeraro; editado en español por Carlos Serrano)
