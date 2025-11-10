LA NACION

Papa León recibirá en el Vaticano a estrellas de Hollywood como Cate Blanchett, Chris Pine y Spike Lee

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Papa León recibirá en el Vaticano a estrellas de Hollywood como Cate Blanchett, Chris Pine y Spike Lee
Papa León recibirá en el Vaticano a estrellas de Hollywood como Cate Blanchett, Chris Pine y Spike Lee

CIUDAD DEL VATICANO, 10 nov (Reuters) - Alrededor de treinta estrellas de Hollywood se reunirán con el papa León XIV el fin de semana, incluidos los actores Cate Blanchett, Chris Pine y Adam Scott, informó el Vaticano el lunes.

En la audiencia especial en el Vaticano también estarán los directores Spike Lee, George Miller y Gus Van Sant, así como los actores Alison Brie, Dave Franco y Viggo Mortensen.

El Santo Padre "ha expresado su deseo de profundizar en el diálogo con el mundo del cine (...) explorando las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la misión de la Iglesia y a la promoción de los valores humanos", dijo el Vaticano en un comunicado.

(Reporte de Joshua McElwee. Editado en español por Javier Leira)

LA NACION
Más leídas
  1. Alberto Fernández dijo que el video que se filtró con Tamara Pettinato era para Tenembaum
    1

    Alberto Fernández dijo que el video que se filtró con Tamara Pettinato era para Ernesto Tenembaum

  2. Alberto Fernández se metió en la interna peronista y dijo quiénes deberían ser candidatos en 2027
    2

    Alberto Fernández opinó sobre la interna peronista y dijo quién podría ser candidato a presidente en 2027

  3. Entró a su empresa, vio que lo habían robado y murió: buscan a los delincuentes que quedaron filmados
    3

    Entró a su empresa, vio que lo habían robado y murió: buscan a los delincuentes que quedaron filmados

  4. ¿Cuánto midió el programa debut de Moria Casán en eltrece? ¿Le ganó a Barbarossa?
    4

    ¿Cuánto midió el programa debut de Moria Casán en eltrece? ¿Le ganó a Barbarossa?

Cargando banners ...