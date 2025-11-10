Papa León recibirá en el Vaticano a estrellas de Hollywood como Cate Blanchett, Chris Pine y Spike Lee

CIUDAD DEL VATICANO, 10 nov (Reuters) - Alrededor de treinta estrellas de Hollywood se reunirán con el papa León XIV el fin de semana, incluidos los actores Cate Blanchett, Chris Pine y Adam Scott, informó el Vaticano el lunes.

En la audiencia especial en el Vaticano también estarán los directores Spike Lee, George Miller y Gus Van Sant, así como los actores Alison Brie, Dave Franco y Viggo Mortensen.

El Santo Padre "ha expresado su deseo de profundizar en el diálogo con el mundo del cine (...) explorando las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la misión de la Iglesia y a la promoción de los valores humanos", dijo el Vaticano en un comunicado.

