Papa León sustituye a cardenal neoyorquino Dolan en reorganización de la Iglesia en EE. UU.

Por Joshua McElwee

CIUDAD DEL VATICANO, 18 dic (Reuters) -

El Vaticano anunció el jueves que el papa León XIV sustituyó al cardenal Timothy Dolan al frente de la Iglesia católica de Nueva York, dejando de lado a una prominente figura del clero estadounidense en una importante reorganización de la cúpula católica del país.

León, el primer papa estadounidense, nombró a un clérigo relativamente desconocido de Illinois, el obispo Ronald Hicks, para sustituir a Dolan al frente de la segunda diócesis católica más grande del país, que congrega a unos 2,8 millones de miembros.

Dolan, arzobispo de Nueva York desde 2009 y expresidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, presentó su dimisión en febrero, al cumplir 75 años, como exige la ley eclesiástica. Los cardenales suelen ejercer hasta los 80 años, la edad de jubilación obligatoria.

"Hicks representa no sólo un nuevo capítulo para Nueva York, sino para la Iglesia estadounidense en su conjunto", dijo David Gibson, experto en la Iglesia estadounidense.

Hicks, de 58 años, ha sido líder de la Iglesia en Joliet, sede del condado de Will en Illinois, desde 2020. Anteriormente se desempeñó como obispo auxiliar, o adjunto, bajo el cardenal Blase Cupich de Chicago.

Su biografía tiene varias similitudes con la del papa León. Ambos son originarios de los suburbios del sur de Chicago, pero pasaron años como misioneros en América Latina: el pontífice en Perú y Hicks en El Salvador.

"(León) está elevando a la sede estadounidense más prominente a un nativo de Illinois muy parecido a él", dijo Gibson, director del Centro de Religión y Cultura de la Universidad de Fordham.

En noviembre, Hicks respaldó la condena de los obispos católicos estadounidenses a las medidas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una declaración en la que pidió "compasión y justicia" hacia los inmigrantes.

La archidiócesis de Nueva York es una institución extensa e influyente, que sirve a los católicos en Manhattan, el Bronx y Staten Island y en siete condados al norte a través de 296 parroquias y cientos de escuelas y hospitales católicos.

La sustitución de Dolan se produce en un momento en que la archidiócesis busca recaudar más de US$300 millones para los acuerdos previstos con los supervivientes de abusos por parte del clero.

La archidiócesis ha iniciado un proceso de mediación con unos 1.300 presuntos supervivientes, y Dolan anunció el 8 de diciembre que la archidiócesis recortaría su presupuesto operativo en un 10%, despediría personal y vendería propiedades para recaudar fondos para los pagos.

Hicks tomará posesión de su nuevo cargo el 6 de febrero, según informó la archidiócesis de Nueva York en un comunicado. Dolan permanecerá como líder temporal mientras tanto.

(Editado en español por Benjamín Mejías y Carlos Serrano)