Papa: León XIV a jóvenes, "no tengan miedo si Jesús los llama"

"Durante esta conferencia, ustedes tendrán la oportunidad de pasar tiempo con el Señor, afirma el Papa. Para algunos puede ser su primer encuentro verdadero con Cristo. Para otros, este fin de semana será una oportunidad para profundizar su relación con él y su comprensión de la fe católica".

León XIV invita a los jóvenes a estar "abiertos a lo que el Señor les tiene reservado. 'Hemos encontrado al que buscábamos!'

Esta es la respuesta que todos podemos dar cuando también conocemos al Señor".

En su mensaje, el Papa recuerda que Jesús le pregunta a sus discípulos qué buscan. Jesús les hace esta pregunta a sus discípulos porque conoce sus corazones. Estaban inquietos, en el buen sentido. No querían conformarse con la rutina de la vida.

Estaban abiertos a Dios y anhelaban un sentido".

"Hoy, Jesús les hace esta misma pregunta a cada uno de ustedes. Queridos jóvenes, ¿qué buscan? ¿Por qué están aquí en esta conferencia? Quizás sus corazones también estén inquietos, buscando sentido, plenitud y dirección en sus vidas", pregunta el Pontífice.

"La respuesta se encuentra en una persona. Solo el Señor Jesús nos trae verdadera paz y alegría, y colma nuestros anhelos más profundos", subraya.

"No tengan miedo de preguntarle a qué los llama, afirma.

Algunos de ustedes pueden estar llamados al sacerdocio, a servir al pueblo de Dios mediante la celebración de los sacramentos, la predicación de la Palabra de Dios y el camino con el pueblo de Dios".

"Otros, agrega, pueden estar llamados a la vida religiosa, a entregarse por completo a Dios; otros pueden estar llamados al matrimonio y a la vida familiar".

"Si sienten que el Señor los llama, no tengan miedo", concluye el Papa. Permítanme enfatizar que solo él conoce los deseos más profundos, quizás ocultos, de su corazón y el camino que los llevará a la verdadera realización".

León XIV también explica el sentido de ser misionero. "El celo misionero nace del encuentro con Cristo. Deseamos compartir con los demás lo que hemos recibido para que ellos también puedan conocer la plenitud del amor y la verdad que solo se encuentra en él".

"Ruego para que, al final de esta conferencia, todos ustedes se sientan impulsados ;;por este mismo celo misionero para compartir con quienes los rodean la alegría que han recibido de un auténtico encuentro con el Señor". (ANSA).