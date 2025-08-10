Papa León XIV alerta sobre la situación en Haití y pide apoyo a la comunidad internacional

MADRID, 10 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Papa León XIV ha advertido sobre la situación que atraviesa Haití, donde la población se enfrenta a violencia, secuestros y violaciones de derechos humanos, por lo que ha hecho un llamamiento de apoyo a la comunidad internacional.

Después del rezo mariano del Ángelus, el Papa ha hecho un llamado urgente a la comunidad internacional para que renuncie a la guerra como medio para resolver conflictos. "Seguimos rezando para que se terminen las guerras", ha subrayado.

En el 80º aniversario de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, el Pontífice ha reiterado que la guerra no puede ser el camino para resolver conflictos.

Frente a la violencia que aún azota regiones como Haití y las esperanzas renovadas tras la firma de paz entre Armenia y Azerbaiyán, León XIV ha instado a la comunidad internacional a priorizar la paz, la justicia y la protección de los más vulnerables.

En su llamamiento, el Santo Padre ha recordado a quienes toman decisiones políticas y militares que tienen la gran responsabilidad de considerar las consecuencias que sus actos tienen sobre las poblaciones vulnerables.

En este sentido, el Papa ha lamentado que la tragedia continúa en Haití, donde la población enfrenta una situación desesperada marcada por violencia, secuestros y violaciones de derechos humanos.

"Dirijo un sentido llamado a todos los responsables para que los rehenes sean liberados inmediatamente, y pido el apoyo concreto de la comunidad internacional para crear las condiciones sociales e institucionales que permitan a los haitianos vivir en paz", ha reiterado.