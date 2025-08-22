Papa: León XIV, "basta de corazones llenos de odio"

“Hoy celebramos la memoria de la Santísima Virgen María Reina, también invocada como Reina de la Paz”, escribió el papa Robert Francis Prevost en X. “Vivamos este día en ayuno y oración, implorando al Señor el don de la paz. Oremos para que los corazones se liberen del odio, para que abandonemos la lógica de la división y la represalia, y para que prevalezca una visión de unidad inspirada en el bien común”, añadió.

En otro mensaje al mundo protestante reunido en un importante encuentro ecuménico en Estocolmo, León XIV extiende su mano: “Lo que nos une es mayor que lo que nos divide”, apuntó y añadió: “Nuestro mundo carga con las profundas cicatrices del conflicto, la desigualdad, la degradación ambiental y una creciente sensación de desconexión espiritual”.

Ante estos desafíos, “los cristianos están llamados a convertirse en artífices de la reconciliación, a afrontar la división con valentía, a sanar donde ha habido heridas”.

Pero no es solo la voz de León XIV la que pide el fin de las hostilidades. “El camino hacia la paz se encuentra con muchos obstáculos”, declaró a Ansa el padre Ibrahim Faltas, vicario de la Custodia de Tierra Santa.

“Pedimos a Dios que ilumine los corazones y las mentes de quienes fomentan la violencia, que nos ayude a superar el escándalo de no poder ayudar a quienes mueren de hambre mientras los conflictos se alimentan del continuo suministro de instrumentos de muerte. Pedimos que prevalezca el bien de la justicia, que no permite invasiones ilegales, que no aprueba planes ‘heroicos’ de muerte y destrucción”, subrayó.

Esta es una clara referencia a la invasión de la Franja de Gaza, donde continúan los bombardeos, incluso cerca de la Iglesia de la Sagrada Familia.

“La situación es crítica tras el inicio de una nueva fase de la guerra”, declaró el padre Gabriel Romanelli, párroco argentino herido en el ataque del pasado julio.

Algunos van más allá, como Pax Christi, que aboga por “abandonar no solo la comida, sino también las ganancias económicas y los vínculos con quienes tienen intereses en armas”.

“Cuántos negocios sangrientos”, añadió el padre Renato Sacco, también de Famiglia Cristiana, “cuántos bancos están involucrados en la exportación de armas”.

“Nos unimos al apremiante llamamiento del Papa”, comentó el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI) y mediador humanitario para los niños ucranianos secuestrados por los rusos: “La persistencia de situaciones de violencia, odio y muerte nos impulsa a intensificar nuestras oraciones por una paz desarmada e implorando a la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, que aleje el horror de la guerra de todos los pueblos e ilumine la mente de quienes tienen responsabilidades políticas y diplomáticas”, argumentó el prelado. (ANSA).