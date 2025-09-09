Papa León XIV dice que ataques israelíes a Qatar crean una situación "muy grave"

CIUDAD DEL VATICANO, 9 sep (Reuters) - El papa León XIV, que normalmente se abstiene de hablar de improviso, expresó el martes una preocupación inusualmente enérgica por las consecuencias del ataque de Israel en Qatar.

"Hay noticias muy graves en este momento: El ataque de Israel contra algunos dirigentes de Hamás en Qatar", dijo el Sumo Pontífice a periodistas a las puertas de su residencia de verano en Castel Gandolfo.

"Toda la situación es muy grave", sostuvo el Santo Padre. "No sabemos cómo irán las cosas. Es realmente grave".

El primer papa estadounidense ha tendido a adoptar un enfoque diplomático menos expresivo que su predecesor, Francisco. León XIV suele ceñirse al cuidadoso lenguaje diplomático del Vaticano, pero ha arreciado las críticas a la campaña militar de Israel en Gaza.

El Santo Padre se reunió con el presidente israelí, Isaac Herzog, la semana pasada, tras lo cual el Vaticano dijo que había lamentado la "trágica situación en Gaza" con el funcionario.

León XIV habló el martes tras conocerse la noticia de que Israel había lanzado un ataque en Doha que, según dijo, iba dirigido contra líderes de alto rango de Hamás, entre ellos Khalil al-Hayya, su jefe en Gaza en el exilio y principal negociador.

"Debemos seguir trabajando e insistiendo en la paz", dijo el Sumo Pontífice a periodistas, que también le pidieron comentarios sobre la situación en Gaza.

León XIV también dijo que había intentado llamar al párroco de la única iglesia católica de Gaza, el reverendo Gabriel Romanelli, que hablaba frecuentemente con Francisco.

El Vaticano no había dicho previamente si el papa había hablado personalmente con Romanelli. El párroco no respondió a una pregunta de Reuters a principios de esta semana. (Reporte de Joshua McElwee y Alvise Armellini. Editado en Español por Ricardo Figueroa)