Papa: León XIV en acto central Jubileo de la Juventud

El pontífice enfatizó además la necesidad de ser "¡Testigos de justicia y paz! ¡Cuánto necesita el futuro hombres y mujeres que sean testigos de esperanza!".

Y luego señala que la amistad, como se ve estos días entre los jóvenes que llegan a Roma desde todos los rincones del planeta, "puede cambiar el mundo, puede ser el camino hacia la paz". Y a la generación que vive en las redes sociales, León XIV les pide que "busquen apasionadamente la verdad", rechazando las mentiras y ambigüedades de las redes sociales e internet.

Finalmente, también los invita a tomar decisiones que cambien la vida: "decisiones radicales y significativas" como "el matrimonio, las órdenes sacerdotales y la consagración religiosa, que expresan la entrega libre y liberadora de uno mismo que nos hace verdaderamente felices".

El Jubileo de la Juventud también trae noticias tristes, como la muerte de dos jóvenes que habían llegado a Roma como peregrinas: María, de España, y Pascale, de Egipto. El Papa pide a todos los jóvenes presentes en la vigilia que recen por ellas y también por el joven español hospitalizado.

El Papa Prevost ilumina la explanada, primero con un largo recorrido en el Papamóvil para saludar a los jóvenes llegados de todo el mundo, sector por sector. Luego, baja del coche para recorrer el último tramo a pie, cargando él mismo la cruz del Jubileo. Después, sube al escenario acompañado de 200 jóvenes, incluidos afectados por la guerra y la migración. A ellos se unen los voluntarios que se han dedicado durante días a acoger a esta oleada humana. Finalmente, se responde las preguntas.

Y Prevost, nacido en Estados Unidos y residente en Perú desde hace 20 años, decidió hablar no solo en italiano, sino también en inglés y español. Por la mañana, al reunirse con los artistas que animarían la celebración en Tor Vergata, el Papa, refiriéndose a la gran asistencia al Jubileo de la Juventud, comentó: "¡Para mí, es un privilegio, una bendición poder participar en esta misión, en este servicio, como Obispo de Roma, como Santo Padre, conociendo sobre todo la fe, el entusiasmo y la alegría que compartimos y que da voz a lo que hay en nuestros corazones!".

Veinticinco años después de la JMJ de Wojtyla, los jóvenes vuelven a Tor Vergata para expresar su fe católica, pero sobre todo para reunirse y compartir los valores más preciados por estas nuevas generaciones, empezando por la paz.

La primera ministra Giorgia Meloni también saludó a los jóvenes llegados a Roma desde todos los rincones del mundo, incluyendo regiones devastadas por la guerra como Medio Oriente y Ucrania. Recordó la JMJ en Roma hace 25 años, enfatizó: "En esa noche de oración, fe, amor y gran emoción, millones de centinelas matutinos acompañaron el amanecer del nuevo milenio, haciendo que Roma escuchara un rugido que Roma nunca ha olvidado.

Queridos jóvenes —exclamó la primera ministra italiana—, ha llegado el momento de hacer que Roma vuelva a escuchar ese rugido". Durante todo el día, se alternaron cantos y bailes en la explanada. Pero al anochecer, se hizo el silencio para sumergirse en la oración con el Papa León, a quien se esperaba durante horas. Las medidas de seguridad fueron rigurosas: no solo un helicóptero sobrevoló la zona durante todo el día, sino que también hubo estrictos controles en las entradas. Para refrescar a los jóvenes, se instalaron nebulizadores por todas partes, pero la ola de calor en Roma fue menos severa. Esto, sin embargo, no evitó unos 50 incidentes, en su mayoría desmayos, que requirieron atención médica. "La afluencia de personas crece hora tras hora", afirmó Agostino Miozzo, coordinador de la recepción del Jubileo. "Antes de la llegada del Papa, había más de 800.000 jóvenes en Tor Vergata, así que es probable que la cifra supere el millón". Y aún no ha terminado. Esta noche, un millón de jóvenes dormirán en la explanada, equipados con sacos de dormir y tiendas de campaña. Esperarán el regreso del Papa Prevost, que clausurará este Jubileo de la Juventud de una semana con la misa del domingo por la mañana, el evento más concurrido de todo el Año Santo. (ANSA).