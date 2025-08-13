Papa: León XIV, "en Gaza no se puede seguir así"

Este es el llamado del papa León XIV para abordar la difícil situación en la Franja de Gaza, donde también existe preocupación por el plan de ocupación anunciado.

El Papa habló con los periodistas en Castel Gandolfo, donde llegó para una semana de descanso. Refiriéndose a Ucrania y al encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin, comentó: "Espero que cese la violencia y que lleguen a un acuerdo".

En la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza se siente una gran fatiga por la guerra. En el complejo, donde viven unas 500 personas, la vida cotidiana se vuelve cada vez más complicada no solo por la difícil situación, sino también por el miedo a lo que puede suceder con el plan anunciado de evacuación de los habitantes.

Después del ataque de mediados de julio, aunque las autoridades israelíes hablaron de "error", está cada vez más claro que no hay ninguna zona segura en la Franja. Esta mañana, columnas de humo se elevaron cerca de las murallas de la iglesia.

"Estamos bien", aseguró el párroco Gabriel Romanelli. El misionero argentino, que cada tarde recibía la llamada del Papa Francisco en su iglesia en Gaza, mantiene un contacto directo con el mundo a través de videos en los que mezcla catequesis y vida cotidiana.

Su rostro parece cada vez más cansado, en parte porque los esperados suministros aún no llegaron y cada día hay que preparar la mesa para muchas personas, incluidos muchos niños.

"Y ahora también tenemos un 'calor terrible, 48 grados'", dice, sin renunciar a su sotana negra.

Desde el 7 de octubre de 2023, en la parroquia parece haber llegado la "sugerencia" de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de abandonar ese lugar, que se encuentra dentro de una "zona roja".

Pero incluso después del ataque del 17 de julio, el padre Romanelli repetía a las personas más cercanas: "Estamos conmocionados, aterrorizados, preocupados. Pero este es nuestro hogar y no nos vamos".

Además de ser la única parroquia católica de toda la Franja, también hay enormes problemas logísticos para una posible evacuación.

Las hermanas de Madre Teresa asisten a varias decenas de personas con discapacidades severas. A ellas se suman ancianos que ya no tienen acceso a atención médica y que están prácticamente postrados en la misma parroquia.

Se trataría de varias decenas de personas prácticamente intransportables si no es en ambulancias. Por eso, el párroco, según informan personas muy cercanas a él, nunca consideró ningún desplazamiento.

Mientras tanto, se abre un nuevo frente que podría agravar la precaria situación de Gaza.

Antes del 9 de septiembre, las ONG que operan en Gaza e Israel -advirtió Caritas- "podrían cerrar sus puertas debido a una nueva ley israelí que requiere datos sensibles sobre el personal palestino". (ANSA).