Papa: León XIV evalúa un posible viaje a la Argentina

La declaración se realizó durante una reunión entre Robert Prevost y el cardenal Vicente Bokalic, arzobispo de Santiago del Estero, la semana pasada en el Vaticano.

Durante la audiencia, Bokalic, quien también es Primado de la Iglesia Católica en Argentina, invitó a León XIV a viajar al país.

Según un comunicado de la Arquidiócesis de Santiago del Estero, el Papa le agradeció e indicó que está evaluando esta posibilidad para su agenda.

Desde su asunción como Papa, León XIV solo ha realizado un viaje internacional hasta la fecha, a Turquía y Líbano en noviembre pasado.

Argentina no recibe a un pontífice desde 1987, con Juan Pablo II. (ANSA).