Papa León XIV insta a líderes religiosos del Líbano a unirse por la paz

Por Joshua McElwee

BEIRUT, 1 dic (Reuters) - El papa León XIV instó el lunes a diversos líderes religiosos del Líbano a unirse para sanar el país tras años de conflictos, parálisis política y crisis económica que han provocado oleadas de migración al extranjero.

León, el primer papa estadounidense, se reunió con miembros de las comunidades cristiana, musulmana suní, musulmana chií y drusa de Líbano, así como con trabajadores migrantes. Pidió a los líderes que demuestren que personas de tradiciones diferentes "pueden vivir juntas y construir un país unido por el respeto y el diálogo".

El papa, que se encuentra en el país en lo que ha descrito como una misión de paz, ha instado a los líderes políticos libaneses a perseverar en los esfuerzos de paz a pesar de enfrentarse a una situación regional "muy compleja, conflictiva e incierta".

León, de 70 años, visita Líbano hasta el martes en la segunda etapa de su primer viaje al extranjero, que comenzó en Turquía.

En la céntrica Plaza de los Mártires de Beirut, cerca de su gran mezquita de cúpula azul, el papa dijo a los líderes religiosos que deben ser "constructores de paz" y trabajar para hacer frente a la intolerancia y superar la violencia.

En el acto intervinieron representantes libaneses de las comunidades alauita y drusa, que este año han sufrido episodios de violencia sectaria en Siria.

Entre la multitud, el alauita Mohamed Saleh dijo que su comunidad necesitaba paz, protección y dignidad. "Le pedimos humildemente que recuerde en su oración a la comunidad alauita de Oriente Medio", destacó.

León también visitó la tumba de San Chárbel, un santo católico venerado en toda la región, antes de dirigirse a Harissa, un santuario católico situado en la cima de una montaña con vistas al Mediterráneo, al norte de Beirut.

La multitud se congregó allí a primera hora para recibirle, llevando paraguas para protegerse de la lluvia.

"Esperábamos con impaciencia la visita del papa, porque nos ha devuelto la esperanza. Ha venido a confirmarnos que lo que estamos viviendo no será siempre así", dijo el reverendo Toni Elias, sacerdote maronita de Rmeich, ciudad cristiana cercana a la frontera israelí. "Y creemos que trae consigo el mensaje de paz, que realmente necesitamos".

Antes de hablar en el santuario, León escuchó testimonios de personas que viven en el Líbano. Loren Capobres, una emigrante filipina que lleva 17 años en el país, contó su experiencia de haber vivido la guerra.

El papa dijo que historias como la suya muestran la necesidad de "tomar partido para garantizar que nadie más tenga que huir de su país debido a conflictos crueles y sin sentido".

Líbano, que cuenta con la mayor proporción de cristianos de Oriente Medio, se ha visto sacudido por los efectos del conflicto de Gaza, cuando Israel y el grupo miliciano libanés musulmán chií Hezbolá entraron en guerra, que culminó con una devastadora ofensiva israelí.

El país, que acoge a 1.000.000 de refugiados sirios y palestinos, también lucha por salir de una grave crisis económica tras décadas de gasto derrochador que hicieron caer la economía en picado a finales de 2019.

La agenda del papa para el martes incluye una oración en el lugar donde en 2020 se produjo una explosión química en el puerto de Beirut que causó 200 muertos y daños por valor de miles de millones.

También presidirá una misa al aire libre en el paseo marítimo de Beirut y visitará un hospital psiquiátrico, uno de los pocos centros de salud mental del Líbano, donde sus cuidadores y residentes esperan con impaciencia su llegada. (Información de Joshua McElwee; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Javier Leira)