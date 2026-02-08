Papa: León XIV, "las estrategias militares no dan futuro"

"Las estrategias de las potencias económicas y militares —nos enseña la historia— no dan futuro a la humanidad. El futuro reside en el respeto y la fraternidad entre los pueblos", indicó el sumo pontífice

Es un llamado fuerte el del Papa León, quien, desde la ventana del Palacio Apostólico, al término de la oración del Ángelus, se dirigió a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro. La oración como antídoto contra la guerra, la historia como maestra del futuro, un mañana para las nuevas generaciones que los conflictos matan.

El Papa también expresó cercanía a las poblaciones de Portugal, Marruecos, España —en particular de Grazalema, en Andalucía— y del sur de Italia, afectadas por inundaciones y deslizamientos. En Niscemi, en la provincia de Caltanissetta, desde el 25 de enero se está afrontando un deslizamiento de gran magnitud, causado por las lluvias persistentes y el terreno arcilloso, cerca del centro urbano. Las autoridades han estimado que los desplazados superan los 1.500.

En el Angelus, el Papa recordó que hoy se celebra la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. "Agradezco a las religiosas y a todos los comprometidos en la lucha contra la trata y su eliminación. Con ellos, digo: la paz comienza con la dignidad", sostuvo León XIV

"Con dolor y preocupación, he recibido noticias de los recientes ataques contra diversas comunidades en Nigeria, que han causado graves pérdidas de vidas humanas. Expreso mi cercanía y oración a todas las víctimas de la violencia y el terrorismo. Espero que las autoridades competentes sigan trabajando con determinación para garantizar la seguridad y la protección de la vida de todos los ciudadanos", añadió luego

Antes del Angelus, en una conversación con los directores y el personal de la floristería y los servicios de construcción del Vaticano, el Papa León XIV expresó su gratitud por su labor para mantener el decoro y la seguridad en el Vaticano. "Como directores, empleados y trabajadores de estos dos sectores operativos de la Ciudad del Vaticano, han demostrado un gran compromiso con sus responsabilidades, especialmente durante el Año Jubilar recientemente concluido", destacó el Papa

Gracias a su dedicación, señaló que millones de personas tuvieron la oportunidad de peregrinar por la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro "de manera ordenada y serena, participando fructíferamente en celebraciones litúrgicas, audiencias y otros eventos".