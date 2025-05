Papa León XIV pide a Israel que permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza

By Joshua McElwee CIUDAD DEL VATICANO, 21 mayo (Reuters) - El papa León XIV hizo el miércoles un llamamiento a Israel para que permita la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, calificando la situación en el enclave palestino de "aún más preocupante y triste". "Renuevo mi ferviente llamamiento para que se permita la entrada de una ayuda humanitaria justa y se ponga fin a las hostilidades, cuyo precio devastador lo pagan los niños, los ancianos y los enfermos", dijo el papa durante su audiencia general semanal en la plaza de San Pedro. León, el antiguo cardenal Robert Prevost, fue elegido líder de la Iglesia católica el 8 de mayo para suceder al difunto papa Francisco. En las primeras semanas de su papado ha mencionado varias veces la situación en Gaza. En su primer mensaje dominical, el 11 de mayo, el nuevo papa pidió un alto el fuego inmediato y la liberación de todos los rehenes israelíes retenidos por el grupo miliciano Hamás. Israel dijo el lunes que permitiría la entrada de ayuda en Gaza tras once semanas de bloqueo del enclave, pero la Organización de las Naciones Unidas afirmó que hasta el martes no se había distribuido ayuda alguna. El llamamiento de León se produce un día después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, anunciara que había interrumpido las conversaciones de libre comercio con Israel y convocado al embajador israelí en Unido por la situación en Gaza. Israel afirma que planea intensificar las operaciones militares contra Hamás y controlar la totalidad de Gaza, devastada por una guerra aérea y terrestre israelí desde el ataque transfronterizo de Hamás contra comunidades israelíes en octubre de 2023. Israel ha afirmado que su bloqueo tiene como objetivo, en parte, impedir que los milicianos palestinos desvíen y se apoderen de la entrega de ayuda. Hamás ha negado haberlo hecho. (Información de Joshua McElwee; edición de Giulia Segreti y Keith Weir; editado en español por Patrycja Dobrowolska)