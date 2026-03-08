Papa: león XIV pide el fin de los ataques en Medio Oriente y aboga por el diálogo

El llamamiento se realizó al final del tradicional rezo del Angelus, celebrado en la Plaza de San Pedro del Vaticano, ante miles de fieles.

Asomado a la ventana del Palacio Apostólico, el Pontífice afirmó que las noticias procedentes de Irán y otras partes de Oriente Medio han causado consternación.

"Queridos hermanos y hermanas, siguen llegando noticias de Irán y de todo Medio Oriente que causan profunda preocupación", declaró.

A continuación, León XIV destacó que, "Además de los episodios de violencia y devastación y del clima generalizado de odio y miedo, existe una creciente preocupación por la propagación del conflicto y por que otros países de la región, incluido el querido Líbano, vuelvan a sumirse en la inestabilidad".

Ante este escenario, el líder de la Iglesia Católica hizo un llamamiento al cese de las hostilidades y a la apertura de la vía de las negociaciones.

"Elevamos nuestra humilde oración al Señor para que cese el estruendo de las bombas, que las armas callen y que se abra un espacio de diálogo, donde se escuche la voz del pueblo", enfatizó.

Al concluir su mensaje, el Santo Padre encomendó la súplica por la paz a la intercesión de María, Reina de la Paz. Le pidió que acompañara a las víctimas de la guerra e inspirara caminos de reconciliación.

"Que interceda por quienes sufren a causa de la guerra y acompañe los corazones en los caminos de la reconciliación y la esperanza", concluyó.

La semana pasada, Robert Prevost ya había hecho un llamamiento a los líderes mundiales para que "Abandonaran los proyectos de muerte", en medio de la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán en Medio Oriente, que amenaza con sumir a toda la región en un conflicto generalizado.

En esa ocasión, también abogó por el fin de la carrera armamentística, destacando la necesidad de situar la vida de los más vulnerables en el centro de las decisiones y de evitar que la amenaza nuclear siga determinando el futuro de la humanidad.

(ANSA).