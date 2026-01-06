Papa: León XIV pide "resistir la seducción de los poderosos"

Dedicado a la esperanza, el Año Santo fue inaugurado por Jorge Bergoglio en la Nochebuena de 2024 y concluyó exactamente a las 9:41 a. m. (hora local) del martes, cuando Robert Prevost pronunció la oración de acción de gracias prescrita por el ritual.

"Esta puerta santa está cerrada, pero la puerta de su clemencia no está cerrada", dijo León XIV, quien se arrodilló, rezó en silencio y cerró las dos grandes puertas de bronce de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro.

Según el Vaticano, unos 33,5 millones de peregrinos católicos pasaron por Roma durante el Jubileo, un evento organizado por la Iglesia cada 25 años que representa un período de indulgencia y perdón para los fieles.

"El Jubileo vino a recordarnos que es posible empezar de nuevo, o mejor dicho, que aún estamos en el principio".

"Sí, Dios cuestiona el orden existente; está decidido a redimirnos de antiguas y nuevas formas de esclavitud; involucra a jóvenes y ancianos, pobres y ricos, hombres y mujeres, santos y pecadores en sus obras de misericordia, en las maravillas de su justicia", dijo el Papa.

León XIV pronunció la homilía en la Misa de la Epifanía del Señor, oficiada tras la clausura del Año Santo, que celebra la manifestación de Jesucristo como la encarnación divina.

El pontífice estadounidense también aprovechó la oportunidad para renovar su llamamiento a la paz y contra el sistema económico global, citando los "numerosos conflictos a los que los hombres pueden resistir e incluso alcanzar las cosas nuevas que Dios tiene reservadas para todos".

"Amar la paz y buscarla significa proteger lo que es santo y, por lo tanto, naciente: pequeño, delicado, frágil como un niño. A nuestro alrededor, una economía distorsionada intenta aprovecharse de todo. El mercado transforma incluso la sed humana de buscar, viajar y empezar de nuevo en negocio", advirtió.

Finalmente, el Papa pidió a los fieles resistir a las "seducciones de los poderosos" y a los "delirios de omnipotencia", con el fin de servir a una "magnífica humanidad".

(ANSA).