Papa León XIV pide unidad en la Iglesia católica en mensaje del Año Santo a sacerdotes

ROMA (AP) — El papa León XIV reafirmó el viernes su llamado a la unidad en la polarizada Iglesia Católica, instando a los sacerdotes a actuar en comunión con sus superiores y a ser modelos de reconciliación en un mundo impulsado por conflictos y divisiones.

León hizo un llamado a la unidad en un tríptico de mensajes dirigidos a los sacerdotes, que celebran una semana especial del Año Santo en Roma dedicada al clero. Organizó una reunión especial el jueves por la tarde, celebró una misa de ordenación el viernes por la mañana y entregó un mensaje escrito a sacerdotes de todo el mundo.

Durante la misa en la Basílica de San Pedro, León ordenó a 32 nuevos sacerdotes y recordó su llamado a la unidad durante su misa de instalación justo después de su elección el 8 de mayo.

“Hoy comparto este deseo una vez más con todos ustedes”, afirmó. Citó a San Agustín, la inspiración de su orden religiosa agustiniana, al repetir las palabras que pronunció la noche de su elección: “Para ustedes soy obispo, con ustedes soy cristiano”.

En las reuniones que precedieron al cónclave que eligió al primer papa estadounidense en la historia, los cardenales dejaron clara su esperanza de que el próximo pontífice sanara algunas de las divisiones dentro de la iglesia que se profundizaron durante el radical pontificado de 12 años del difunto papa Francisco.

Las prioridades progresistas de justicia social de Francisco, su estilo informal, la laxitud litúrgica y su desdén por el sistema económico capitalista a menudo distanciaron a los conservadores, particularmente en Estados Unidos, país natal de León, quienes suplicaban por un nuevo papa que pudiera pacificar las divisiones.

La referencia constante de León a la unidad en la iglesia sugiere que ha escuchado esos llamados y que trabaja para responder.

En un mensaje emitido el viernes a los sacerdotes de todo el mundo, León ofreció aliento en su llamado a la unidad, no una reprimenda, como Francisco a menudo daba a los sacerdotes.

“En un mundo marcado por tensiones crecientes, incluso dentro de las familias y de las comunidades eclesiales, el sacerdote está llamado a promover la reconciliación y generar comunión”, dijo León. Añadió que los sacerdotes no deben temer sus propias debilidades.

“El Señor no busca sacerdotes perfectos, sino corazones humildes, disponibles a la conversión y dispuestos a amar como Él mismo nos ha amado”, expresó.

Dio un mensaje similar el jueves a miles de sacerdotes que se congregaron en un auditorio cerca del Vaticano para una reunión jubilar; al terminar, León saludó en inglés a sacerdotes de varias partes del mundo, incluyendo su natal Chicago.

En el encuentro, el Papa reconoció la “crisis” en las vocaciones sacerdotales, que han disminuido constantemente durante años en partes del mundo tradicionalmente cristianas, aun cuando la población católica global en general va en aumento.

Según las estadísticas del Vaticano, había 407.730 sacerdotes a nivel mundial a finales de 2022, una disminución de 142 respecto al año anterior. Europa vio la mayor disminución, perdiendo 2745 sacerdotes, una cifra que solo fue compensada a escala global por la adición de 1676 sacerdotes en África y 1160 en Asia.

“Gracias por ser quienes son, y recuerden a todos que es hermoso ser sacerdote”, dijo. “No somos perfectos, pero somos amigos de Cristo... y eso es suficiente”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.