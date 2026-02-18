Papa: León XiV, preservar la verdad para promover la paz

"El Obispo de Roma recibió de Cristo la tarea de reunir a los fieles en unidad y de llevar el Evangelio de la salvación a todo el mundo. Sin embargo, la proclamación del Reino [de Dios] encuentra obstáculos en muchos lugares del planeta y de diversas maneras", dijo Robert Prevost.

El Papa reanudó hoy las multitudinarias audiencias generales en la Plaza de San Pedro, tras el receso invernal, cuando la audiencia se celebró en el Aula Pablo VI.

León XIV llegó en el papamóvil y recorrió la plaza para saludar a los fieles. El miércoles pasado, la audiencia había sido en el Aula Nervi, donde los fieles desbordaron el espacio y muchos debieron permanecer en el atrio.

"Qué importante es, en estos tiempos convulsos que vivimos, que 'Pedro' [el Papa] conserve su plena libertad para decir la verdad, denunciar la injusticia, defender los derechos de los más vulnerables, promover la paz y, sobre todo, proclamar a Jesucristo, muerto y resucitado, el único horizonte posible de una humanidad reconciliada", dijo el Pontífice.

En su discurso, León XIV también destacó su gratitud por "ser parte de la Iglesia, cuerpo de Cristo resucitado y único pueblo de Dios, peregrinos en la historia, viviendo como presencia santificadora en medio de una humanidad aún fragmentada, como signo eficaz de unidad y reconciliación entre los pueblos".

En este Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma, el Papa deseó que fuera un período de "abundantes frutos de salvación" para todos.

Un grupo de unas 30 mujeres ucranianas asistió al discurso del líder católico en el Vaticano.

Según el embajador de Kiev ante la Santa Sede, Andrii Yurash, tienen previsto reunirse hoy con el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), el cardenal Matteo Zuppi, quien ha liderado varias misiones humanitarias en el país bombardeado hace cuatro años por Rusia. (ANSA).