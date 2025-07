Papa León XIV retoma tradición de vacaciones de verano, pero tiene mucho trabajo pendiente

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — En su primer sermón como pontífice, el papa León XIV dijo a los cardenales que lo eligieron que cualquiera que ejerza autoridad en la Iglesia católica debe "hacerse pequeño", para que sólo Cristo permanezca.

En palabra y obra desde entonces, León XIV ha parecido decidido a casi desaparecer en el papel. El tímido misionero agustino ha evitado el protagonismo llamativo de pontífices pasados en favor de una manera de ser papa menos ostentosa y más reservada.

León XIV desaparecerá aún más a partir del fin de semana, cuando comience unas vacaciones de seis semanas en su primer descanso desde su histórica elección del 8 de mayo. León XIV está retomando la tradición papal de escapar del calor romano hacia el clima relativamente más fresco de Castel Gandolfo, el retiro de verano papal en el lago Albano, al sur de Roma.

Las personas que conocen y trabajan con León XIV esperan que use estas semanas lejos del ojo público y de la rutina diaria de las audiencias vaticanas para reflexionar sobre los problemas más urgentes que enfrenta la Iglesia. Dicen que es un gestor metódico, trabajador y bien preparado, que quiere leer informes completos, no sólo los resúmenes ejecutivos, antes de tomar decisiones.

Aquí hay un vistazo a las tareas de verano de León XIV, los expedientes pendientes que puede estar estudiando desde ahora hasta el 17 de agosto entre chapuzones en la piscina, paseos por los jardines y misas ocasionales, oraciones y visitas en la ciudad.

Nominaciones importantes

Después de su elección, León XIV recontrató a todos los prefectos del Vaticano hasta nuevo aviso, por lo que la maquinaria de la Santa Sede sigue funcionando con la vieja guardia en su lugar. Pero hay algunas citas importantes pendientes, sobre todo para llenar su antiguo puesto como prefecto de la oficina que evalúa las nominaciones de obispos.

León XIV también tiene que decidir quién será su número dos, el secretario de Estado del Vaticano. Ese puesto, equivalente a un primer ministro, sigue siendo ocupado por el elegido de Francisco, el cardenal Pietro Parolin, quien fue un contendiente sin éxito en el cónclave que eligió a León XIV como papa.

Incluso antes de tener a su gente en su lugar, León XIV tiene que abordar uno de los problemas más urgentes que enfrenta la Santa Sede: sus finanzas problemáticas. El Vaticano está operando con un déficit estructural de alrededor de 50 a 60 millones de euros (US$59-71 millones) y tiene un déficit de 1000 millones de euros (US$1180 millones) en su fondo de pensiones.

El problema Rupnik

Hay muchos casos de abuso sexual de alto perfil en el clero que se gestaron durante el pontificado de Francisco y que ahora están en el escritorio de León XIV.

El primer papa estadounidense de la historia será observado de cerca para ver cómo los maneja, ya que no puede alegar ignorancia sobre el abuso o su dinámica, dado el devastador impacto que los escándalos han tenido en Estados Unidos. León XIV ya ha dicho que es "urgente" crear una cultura de prevención en la Iglesia que no muestre tolerancia alguna hacia cualquier forma de abuso, ya sea abuso de autoridad o abuso espiritual o sexual. En ese sentido, no hay caso más urgente que el del reverendo Marko Rupnik, un famoso artista de mosaicos que fue expulsado tardíamente de los jesuitas después que sus superiores determinaron que abusó sexual, psicológica y espiritualmente de dos docenas de mujeres adultas y monjas. Aunque el caso no involucró a menores, se convirtió en un problema tóxico para Francisco debido a las sugerencias de que Rupnik recibió un trato favorable en el Vaticano bajo el papa jesuita. Casi dos años después de que Francisco cediera a la presión para reabrir el expediente Rupnik, el Vaticano finalmente ha encontrado abogados canónicos externos para escuchar el caso, dijo a los periodistas la semana pasada el jefe de la oficina de doctrina del Vaticano, el cardenal Víctor Manuel Fernández. Tan recientemente como en marzo, Fernández había dicho que tenía problemas para encontrar candidatos dispuestos. Ahora que Francisco ha fallecido, el caso puede ser menos políticamente delicado, incluso cuando los partidarios del sacerdote mantienen su inocencia.

El caso Becciu

Otro dolor de cabeza legal que enfrenta León XIV es qué hacer con el cardenal Angelo Becciu y el "juicio del siglo" del Vaticano, que se dirige a la fase de apelaciones en septiembre. La corte penal del Estado de la ciudad en 2023 condenó a Becciu y a otras ocho personas por una variedad de delitos financieros derivados de la fallida inversión de 350 millones de euros (US$412 millones) de la Santa Sede en una propiedad en Londres. Pero el juicio en sí fue problemático, con afirmaciones de la defensa de que no se respetaron los derechos básicos de defensa, ya que Francisco intervino en varias ocasiones a favor de los fiscales. En los meses transcurridos desde que se dictaron los veredictos, ha habido nuevas revelaciones de que los gendarmes y fiscales del Vaticano aparentemente permanecían en contacto regular con una mujer que estaba entrenando al testigo estrella para testificar contra Becciu. El otrora poderoso cardenal ha denunciado los contactos como evidencia de que su condena fue orquestada desde el principio, desde lo más alto. León XIV, un abogado canónico, puede querer mantenerse al margen de todo esto para tratar de dar al tribunal la impresión de ser independiente. Pero el Papa tendrá que decidir finalmente qué hacer con Becciu, quien se recusó del cónclave pero sigue siendo un cardenal con un estatus muy poco claro.

El tema de la misa en latín

León XIV ha dicho que su prioridad como Papa es la unidad y la reconciliación en la Iglesia. Muchos conservadores y tradicionalistas esperan que eso signifique que trabajará para sanar las divisiones litúrgicas que se extendieron durante el papado de 12 años de Francisco, especialmente en Estados Unidos, sobre la antigua misa en latín. En 2021, Francisco restringió el acceso de los católicos comunes a la liturgia antigua, argumentando que su expansión estaba creando divisiones en la Iglesia. Al hacerlo, Francisco revirtió a su predecesor, el Papa Benedicto XVI, quien en 2007 había relajado las restricciones sobre su celebración. El cardenal Raymond Burke, una figura destacada del campo conservador y tradicionalista, dijo en una reciente conferencia sobre la misa en latín que había hablado con León XIV sobre la necesidad de "poner fin a la actual persecución de los fieles" que quieren adorar según el antiguo rito. "Espero que tan pronto como sea posible aborde el estudio de esta cuestión y trate de restaurar la situación tal como estaba" bajo la reforma de Benedicto, indicó Burke.

Prioridades en IA y viajes

León XIV también ha identificado la inteligencia artificial como un tema urgente que enfrenta la humanidad, sugiriendo que un documento de algún tipo podría estar en proceso. También está en estudio cuándo comenzará a viajar y a dónde. León XIV tiene una invitación permanente para asumir el último compromiso extranjero no cumplido de Francisco: marcar el 1700 aniversario del Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico del cristianismo, con una visita a Turquía. León XIV ya ha dicho que una visita está en proceso, posiblemente a finales de noviembre. Más allá de eso, León XIV ha recibido muchas invitaciones: el vicepresidente JD Vance extendió una invitación del mandatario estadounidense Donald Trump para visitar Estados Unidos, pero León XIV se mostró evasivo y ofreció un "en algún momento" no comprometido. El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy lo invitó a visitar Kiev, pero el Vaticano bajo Francisco había rechazado una visita papal allí a menos que también se pudiera organizar una a Moscú. La antigua diócesis de León XIV en Chiclayo, Perú, por su parte, está esperando que su obispo regrese a casa, y luego está Argentina, que nunca recibió una visita papal del primer Papa argentino.

Un pueblo espera

Los residentes de Castel Gandolfo, mientras tanto, están ansiosos por el regreso de un Papa. Francisco había decidido no usar el retiro y en su lugar pasó sus 12 veranos papales en casa, en el Vaticano. La ciudad se ha recuperado del impacto económico de los veranos sin papa, después de que Francisco en su lugar abriera el palacio papal y los jardines al público como museo durante todo el año.

Pero los habitantes del pueblo no pueden esperar a que León XIV se instale y disfrute de las hermosas vistas al lago y las tranquilas noches estrelladas de la ciudad. Es el lugar perfecto para que un papa descanse, lea, escriba y piense en privado, dicen.

“Recuerden, muchas encíclicas se escribieron aquí”, señaló el reverendo Tadeusz Rozmus, el párroco del pueblo.

