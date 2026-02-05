Papa: León XIV reza por los niños con enfermedades incurables

Dirigiéndose a Jesús en su oración, el Pontífice dice —en inglés en el video— "que acogiste a los pequeños en tus brazos y los bendijiste con ternura, hoy te confiamos a los niños que viven con enfermedades terminales".

"Sus cuerpos frágiles son signo de tu presencia, y sus sonrisas, incluso en el dolor, son testimonio de tu Reino", continúa el Papa León XIV, que tiene en sus manos cartas enviadas por los pequeños.

"Te pedimos, Señor", es el texto de la oración, "que nunca les falte la atención médica adecuada, un cuidado humano y cercano, y el apoyo de una comunidad que los acompañe con amor".

"Sostén a sus familias en la esperanza", continúa el Papa, "en medio del cansancio y la incertidumbre, y hazlos testigos de una fe que se fortalece en la prueba". "Bendice las manos de los médicos, enfermeras y personal sanitario, para que su trabajo sea siempre expresión de compasión activa".

"Que tu Espíritu los ilumine en cada decisión difícil —ora León XIV— y les conceda la paciencia y la ternura para servir con dignidad. Señor, enséñanos a reconocer tu rostro en cada niño que sufre. Que su vulnerabilidad nos inspire compasión y nos impulse a cuidar, acompañar y amar con gestos concretos de solidaridad.

"Haznos una Iglesia que, animada por los sentimientos de tu Corazón y movida por la oración y el servicio, sepa apoyar a los vulnerables y, en medio del dolor, sea fuente de consuelo, semilla de esperanza y presagio de nueva vida", concluye el Pontífice. (ANSA).