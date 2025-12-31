Papa: León XIV saluda a jóvenes provenientes de Cisjordania

Los jóvenes pertenecen a un grupo procedente de Jerusalén y de varios pueblos de Cisjordania, que llegó a Italia el 28 de diciembre gracias a un programa de hermanamiento iniciado por el padre jesuita Massimo Nevola, asistente espiritual de las Comunidades de Vida Cristiana (CVX) en Italia.

Durante sus saludos en inglés, el Pontífice mencionó, entre otros, a los peregrinos de Palestina, mientras que en su saludo a los fieles de habla árabe, mencionó "en particular a los jóvenes de Tierra Santa, procedentes del Patriarcado Latino de Jerusalén".

Acompañando a los jóvenes palestinos estaban el padre Elias Tabban, párroco de Zababdeh, un pueblo cercano a Jenín, y el padre franciscano Johnny Jallouf, párroco de Beit Hanina (Jerusalén Este).

Marita tiene 18 años y una sonrisa contagiosa; George, su compañero, mira a su alrededor, frío y curioso. La esperanza en Tierra Santa se refleja en los rostros de estos dos jóvenes palestinos —ella es de Jerusalén, él de Zababdeh— y de los demás jóvenes, unos treinta en total. Provienen de pueblos y aldeas cuyos nombres evocan escenas de sufrimiento: la Ciudad Santa, pero también Ramala y Jenín.

"Es la primera vez que salen de Cisjordania y hoy están aquí, acompañados por dos párrocos, el franciscano Johnny Jallouf y el padre Elias Tabban, y por André Haddad, un laico que trabaja en el Patriarcado Latino de Jerusalén, para confiar sus esperanzas a León XIV", explicó a Vatican News el jesuita Massimo Nevola, asistente espiritual de las Comunidades de Vida Cristiana (CVX) en Italia.

Él es el impulsor de la iniciativa solidaria que les permitió ser acogidos en Roma durante estas fiestas navideñas.

Casi todos son estudiantes universitarios —Marita, por ejemplo, estudia marketing y George aspira a ser arquitecto—, pero también hay un trabajador, el decano del grupo: se llama Charlie, tiene 35 años y es padre de dos hijas.

Hace dos días, el 29 de diciembre, fueron recibidos por el presidente italiano, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinal. Posteriormente, realizaron la peregrinación jubilar, visitando basílicas y catacumbas romanas, antes de la audiencia de hoy con el Papa.

Por la tarde, celebrarán el Te Deum en la iglesia de San Ignacio y el Año Nuevo en la sede de LA NACION, antes de partir hacia Asís, destino final de su viaje.

"Entre ellos también hay tres musulmanes, porque en Tierra Santa, incluso las diferencias se borran: cristianos de diversas confesiones, seguidores del islam y judíos de buena voluntad trabajan juntos para lograr finalmente la convivencia pacífica", señaló el padre Nevola.

"Porque, como dice nuestro Cardenal Patriarca Pizzaballa -repitió el padre Tabban- en la Tierra de Jesús, trabajamos juntos por la causa de la educación para la paz, al mismo tiempo que exigimos justicia".

"En las comunidades parroquiales que frecuentan- agregó el padre Jallouf- estos jóvenes se sintieron acogidos, así que convencieron a sus familias para que se quedaran y no abandonaran sus hogares, como lamentablemente hicieron algunos de sus conocidos, que emigraron".

Así, concluyó Haddad, "estos jóvenes son la luz que sigue encendida, un mensaje de esperanza para la minoría cristiana".

(ANSA).