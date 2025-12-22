Papa: León XIV visitarán Barcelona y Madrid en junio, prensa

Se espera que el viaje, aún no confirmado oficialmente, dure varios días, con dos destinos confirmados: Barcelona y Madrid.

Durante su visita a la capital catalana, prevista para el 10 de junio, León XIV participará en la conmemoración del centenario de la muerte de Antoni Gaudí en la Sagrada Familia y podría presidir la beatificación del arquitecto catalán que diseñó la iglesia.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, fue el primer político español recibido por el pontífice, a quien presentó la invitación oficial tanto de la Generalitat como del gobierno nacional, así como del Arzobispado de Barcelona, la Conferencia Episcopal Española y la Casa Real. "El Papa quiere venir y, salvo sorpresas importantes, lo hará", aseguran fuentes implicadas en la organización del evento.

La segunda parada de León XIV en Madrid tendría como objetivo consolidar "una renovación profunda y necesaria" de la Iglesia Ibérica, iniciada por el Papa Francisco, quien, a diferencia de sus predecesores Ratzinger y Juan Pablo II, no había visitado España.

Otros posibles destinos para el supuesto viaje apostólico de Prevost incluyen Santiago de Compostela, con motivo del Año Santo Compostelano de 2027; Alba de Tormes, para los centenarios de San Juan de la Cruz y la Escuela de Salamanca; y Alcalá de Henares (Madrid) o Toledo.

Según se informa, el viaje está siendo promovido por el nuevo nuncio en España y Adorra, el arzobispo Piero Pioppo, quien presentó sus cartas credenciales al rey Felipe VI el jueves. (ANSA).