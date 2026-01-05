Papa: más de 33 millones de fieles para el Jubileo

Más de 33 millones de peregrinos y un esfuerzo conjunto entre instituciones, el llamado "método Jubileo", parecen haber funcionado y podrían repetirse en otros eventos importantes. El Jubileo de 2025 concluye con satisfacción tanto del Vaticano como de las autoridades italianas.

El martes tendrá lugar el acto final: León XIV cerrará la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro, y el presidente italiano, Sergio Mattarella, también estará presente.

Entonces se pasará página y ya se mirará hacia 2033, cuando la Iglesia celebrará los dos mil años de la Redención.

Iniciado con el Papa Francisco y continuado con León XIV, en una carrera de relevos sin precedentes en la historia, el Jubileo de 2025 vio la llegada a Roma de 33.475.369 peregrinos de todo el mundo.

El evento más concurrido fue el de principios de agosto, con más de un millón de jóvenes presentes. Uno de cada tres peregrinos era italiano, pero más del 12% provenía de Estados Unidos, quizás impulsado por el entusiasmo del primer Papa norteamericano.

Sin embargo, había grupos de todos los continentes, desde Polonia hasta Perú (la otra "patria" de León), desde China hasta Filipinas, desde Indonesia hasta Australia.

"El Jubileo está llegando a su fin, pero persisten los numerosos signos de esperanza", comentó monseñor Rino Fisichella, Proprefecto del Dicasterio para la Evangelización y, sobre todo, "director" de este gran evento, "que se han ofrecido, y el horizonte se amplía para apoyar un futuro lleno de paz y serenidad, como todos anhelan. Los 35 eventos principales, como la peregrinación diaria, han dado testimonio de una Iglesia dinámica, en camino, capaz de afrontar con realismo los desafíos que se le presentan, pero siempre con confianza."

El subsecretario de la Presidencia del Consejo de Ministros, Alfredo Mantovano, destacó el trabajo en equipo de las distintas instituciones.

"Este año, pudimos contribuir a mejorar el ranking nacional de patentes presentando una nueva patente desarrollada por la Presidencia del Consejo de Ministros durante el Año Jubilar: el método Jubileo. Como gobierno, estamos recuperando su esencia para abordar muchos otros retos pendientes", dijo.

La evaluación de las autoridades romanas fue positiva. El alcalde Roberto Gualtieri destacó que "el Jubileo fue un motor para la ciudad, para su transformación, con la mirada puesta en el mundo, porque la alegría que trajeron los peregrinos conmovió a los romanos, quienes a su vez les dieron la bienvenida".

El presidente de la Región del Lacio, Francesco Rocca, ya mira hacia 2033.

"Debemos empezar a planificar con antelación, y el método del Jubileo nos ayudará a lograrlo", dijo.

El prefecto Lamberto Giannini señaló que 2025, en términos de seguridad, fue "un año extremadamente difícil, no solo por el Jubileo, sino también por las manifestaciones en torno a lo que estaba sucediendo en todo el mundo".

Tras las Puertas Santas de San Juan, Santa María la Mayor y San Pablo, mañana también se cerrará y tapiará la Puerta Santa de San Pedro.

El 20 de enero, también se había cerrado la Puerta Santa de la prisión de Rebibbia, algo que pasó desapercibido, considerando que el Papa Francisco había agregado esta Puerta y la había abierto personalmente, como un verdadero signo de esperanza. (ANSA).